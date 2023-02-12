Анчелотти готов тренировать «Реал» и после 2024 года .

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вчера, 16:09

не намерен покидать должность главного тренера «Реала».

По данным источника, итальянский специалист хочет до конца отработать свой контракт, который действует до лета 2024 года.

Кроме того, Анчелотти считает «Реал» лучшим клубом в мире, поэтому готов подписать новую сделку, продолжив тренировать «сливочных».