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Анчелотти готов тренировать «Реал» и после 2024 года

вчера, 16:09

Карло Анчелотти не намерен покидать должность главного тренера «Реала».

По данным источника, итальянский специалист хочет до конца отработать свой контракт, который действует до лета 2024 года.

Кроме того, Анчелотти считает «Реал» лучшим клубом в мире, поэтому готов подписать новую сделку, продолжив тренировать «сливочных».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:49
Анчелотти заслужил остаться на сезон как минимум. Очень трудно найти тренера для Реала, Анчелотти согласился и опять сотворил историю....НО... Если не зацепит ЛЧ или Ла Лигу, то Перес отправит его на пенсию летом. Он не из тех кто любит ждать и надеется....Пересу нужны трофеи, без них, как мне кажется, никакого продолжения контракта не будет

Ну а так что, глупо уходить из лучшего клуба. Рано или поздно любого тренера уволят, но вот самому отказаться от возможности работать в Реале... куда вообще потом переходить и где получать удовольствие от работы, если в любом другом клубе будут худшие по сравнению с Мадридом игроки, болельщики и скорее всего соперники (за исключением АПЛ)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:45
Наиболее правдоподобный прогноз!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:22
Анчелотти готов тренировать «Реал» и после 2024 года .
Как говорится, от добра добра не ищут . Невижу на данный момент времени альтернативы для Анчелотти . Пока Реал выигрывает титулы и борется за чемпионство, нужно оставить у руля такого тренера как Анчелотти . Теперь только остаётся понимание и поддержка от руководства клуба. Сделать всё для укрепления состава и купить тех игроков которых будет рекомендовать сам главный тренер . Руководство клуба и главный тренер должны стать одним целым для достижения успеха и целей поставленных перед командой. Я думаю что всё будет хорошо у Реала с Анчелотти .
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