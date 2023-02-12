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Анчелотти: «Я не уйду из „Реала“, пока меня не выгонят»

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112910415
112910415
вчера в 13:22
надо ли так говорить ?
теперь любой вариант ухода люди назовут изгнанием
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:05
Отберут жвачку и пенком по булкам. Методов много).
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:56
Итальянцы сами не уходят никогда, только выгнать можно с неустойкой.
протон
протон
вчера в 10:41
Я не понимаю людей, которые пишут, что у Реала все нормально при Анчелотти. Команда с прошлого сезона играет нестабильно. На каком-то диком фарте, на морально волевых взяли лч. При этом игры не было, как таковой. Сложно назвать это тренерской заслугой. Появился стабильный конкурент в ла лиге, и все Реал отстаёт. И могу сказать с уверенностью, Барсу уже не догнать. Они просто выгрызают очки. А Реал страдает от матча, к матчу.

При Анчелотти у Реала в игре стагнация, нет развития, нет идей. Это конечно не только его вина, поскольку хороших приобретений у Реала не было. Но ещё один сезон, зачем? Какой смысл?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:40
Красавчик Папа Карло ! Респект и Уважение тебе !
ДСА
ДСА
вчера в 10:37
Всё зависит от результатов команды. Если конкуренции Барселоне не будет, то могут попросить и на выход
sova147
sova147 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 10:31
Очень смелый ответ!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:26
Долгих лет Анчилотти в таком случае!
agent Smith
agent Smith
вчера в 10:26
... или Вальверде не забьёт меньше 10 голов за сезон...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:16
Классно быть Карло Анчелотти....
Говоришь что думаешь...
Без всяких дежурных шаблонных фраз...
ABir
ABir
вчера в 10:11
Ответ на всевозможные слухи и сплетни дан, а дальше можете педалировать, додумывать и развивать тему, а так же пускать новые утки
lotsman
lotsman
вчера в 10:10
Его оттуда палкой не выгнать.))
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:01
Это уже пафос пошел.
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