Анчелотти: «Я не уйду из „Реала“, пока меня не выгонят»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что он может покинуть мадридский клуб.
Я не уйду из «Реала», пока меня не выгонят.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что он может покинуть мадридский клуб.
Я не уйду из «Реала», пока меня не выгонят.
При Анчелотти у Реала в игре стагнация, нет развития, нет идей. Это конечно не только его вина, поскольку хороших приобретений у Реала не было. Но ещё один сезон, зачем? Какой смысл?
При Анчелотти у Реала в игре стагнация, нет развития, нет идей. Это конечно не только его вина, поскольку хороших приобретений у Реала не было. Но ещё один сезон, зачем? Какой смысл?