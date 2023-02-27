Левандовски получил травму бедра

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27 февраля 2023, 14:51

Нападающий «Барселоны» получил растяжение двуглавой мышцы левого бедра. Сегодня он пройдёт тесты, которые покажут степень повреждения.

Поляк с дискомфортом доигрывал матч с «Альмерией» в 23-м туре Ла Лиги (0:1).