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Левандовски получил травму бедра

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112910415
112910415
27 февраля в 21:40
не сказать, что кстати ...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
27 февраля в 20:24
Не соглашусь! Могу даже сказать, что лидерство Барселоны во многом благодаря ему. Хрустальные Фати, Дембеле не могут дать нужные результаты.
3ton
3ton
27 февраля в 20:10
Это габела .
В атаке и так все плохо , так еще и потерли лидера в атаке.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
27 февраля в 20:08, ред.
В последних матчах да, результативностью не блещет, зато Интеру 2 штуки воткнул..., да и в первом круге в Ла Лиге дофига решабельных голов забил, принёсших очки и теперешнее лидерство Барселоны.
Поэтому потеря, если хорошенько подумать, велика.
Дембеле + Лёва - это единственные Реальные завершители атак Барселоны. Плохие они или хорошие, противные или сносные - неважно. Других один хрен в команде нет.
Elliada
Elliada
27 февраля в 18:02
В последних матчах он был бесполезен. Не велика потеря.
Colchoneros
Colchoneros
27 февраля в 16:16
Здоровья Лёва!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
27 февраля в 15:34
Уточню, но коэффициенты выставляются автоматически, поэтому могут быть ситуации, когда они некорректны или отсутствуют.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
27 февраля в 15:09
И что теперь ??? Это может изменится или вы эту ситуацию как-то изменить ??? Что-то я первый раз сталкиаюсь с такой проблемой.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
27 февраля в 15:01
Здравствуйте. Мы ничего вручную не убирали, такова ситуация в линии.
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