Левандовски получил травму бедра

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил растяжение двуглавой мышцы левого бедра. Сегодня он пройдёт тесты, которые покажут степень повреждения.
Поляк с дискомфортом доигрывал матч с «Альмерией» в 23-м туре Ла Лиги (0:1).
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил растяжение двуглавой мышцы левого бедра. Сегодня он пройдёт тесты, которые покажут степень повреждения.
Поляк с дискомфортом доигрывал матч с «Альмерией» в 23-м туре Ла Лиги (0:1).
В атаке и так все плохо , так еще и потерли лидера в атаке.
В атаке и так все плохо , так еще и потерли лидера в атаке.
Поэтому потеря, если хорошенько подумать, велика.
Дембеле + Лёва - это единственные Реальные завершители атак Барселоны. Плохие они или хорошие, противные или сносные - неважно. Других один хрен в команде нет.
Поэтому потеря, если хорошенько подумать, велика.
Дембеле + Лёва - это единственные Реальные завершители атак Барселоны. Плохие они или хорошие, противные или сносные - неважно. Других один хрен в команде нет.