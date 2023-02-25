То травма, то дисквалификация. У Неймара проблемы с февралём-мартом

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вчера, 23:45

Рай для конспирологов.

Сейчас Неймар нужен ПСЖ как никогда. Команда оказалась в кризисе, потерпела три поражения подряд, включая первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Но в матче чемпионата Франции с «Лиллем» Неймар получил удар от Бенжамина Андре и покинул поле на носилках. Бразилец получил травму, которая поставила под вопрос его участие в ответной встрече с «Баварией». Да, травмы и потери случаются. Но если задуматься, то у Неймара просто какое-то проклятие, связанное с февралем и мартом. Давайте посмотрим по последним годам.

Март 2015: безобидная дисквалификация

Это был успешный год для «Барселоны», где тогда выступал Неймар. Бразилец претендовал на звание лучшего футболиста Земли наряду с Роналду и Месси. Он завершил превосходный сезон голом в ворота «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов, а его связка с Месси и Суаресом внушала страх всем соперникам.

Тогда мало кто мог представить, что Неймар закладывает основу для совершенно другой репутации. Он перебрал желтых карточек и пропустил матч с «Райо Вальекано» 8 марта. Руководство «Барселоны» на это время отпустило его домой, чтобы он мог отпраздновать день рождения своей сестры Рафаэллы Сантос 11 марта. И тогда начались слухи.

Март 2016: снова дисквалификация

Пятая желтая карточка в сезоне-2015/16 снова пришлась на тот же период. Неймар заработал дисквалификацию на игру 6 марта против «Эйбара». Вместо нее он снова отправился в Бразилию праздновать день рождения сестры. И тогда уже слухами дело не ограничилось. Фанаты открыто обвиняли форварда в том, что он специально схлопотал «лишнюю» карточку, чтобы сделать себе такой отпуск.

Март 2017: теперь травма

Тот март больше всего запомнился противостоянием «Барселоны» и ПСЖ . Каталонцы проиграли парижанам со счетом 0:4, но в ответной встрече выиграли 6:1 и прошли дальше в Лиге чемпионов. Неймар на этот раз карточки не перебирал, но пропустил следующий матч Ла Лиги с «Депортиво» из-за загадочных проблем со здоровьем.

Можно было подумать, что его вклад в победу над ПСЖ станет неким извинением перед фанатами, однако они и теперь подозревали бразильца в «отлынивании», поскольку форвард опять отправился в Бразилию, где собирался восстанавливаться после травмы. Между тем, без Неймара «Барселона» проиграла в Лиге чемпионов «Ювентусу» (0:3) и вылетела.

Февраль 2018: перелом

После переезда во Францию за 222 миллиона евро Неймар в Лиге 1 по-настоящему зажигал. Представлялось, что теперь-то ПСЖ исполнит свою мечту и выиграет Лигу чемпионов. Но уже на стадии 1/8 финала парижане столкнулись с «Реалом» и новыми проблемами у Неймара. В первом матче против мадридцев ПСЖ проиграл, а суперзвезда получила травму.

Обследование выявило перелом плюсневой кости и вывих голеностопа. Он выбыл на несколько недель. Без Неймара ПСЖ проиграл и ответный матч. А трудности Неймара с февралем-мартом перенеслись из Барселоны в Париж.

Январь 2019: праздник на костылях

В 1/8 финала Лиги чемпионов снова ПСЖ входил без Неймара. На этот раз бразилец получил травму чуть раньше обычного. Но это не помешало ему устроить яркую вечеринку в честь своего дня рождения. Всем запомнился его перфоманс в малиновом пиджаке на костылях. Поначалу казалось, что эта шалость простительна, ведь и без бразильца ПСЖ в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0). Но в ответной встрече в Париже МЮ победил со счетом 3:1, и парижане вылетели из турнира снова. Теперь Неймару припомнили его веселье, указывая на то, что он мог бы поучаствовать в спасении положения своей команды, если бы снова не пропускал этот отрезок сезона.

Февраль 2020: проблемы с ребрами

В 2020 году Неймар уж очень хотел отметить свой день рождения, а плотный календарь Лиги 1 мешал этому случиться. Именно этим объясняли поведение бразильца уже не доверявшие ему фанаты. В матче с «Монпелье» форвард получил желтую карточку в конце первого тайма и изо всех сил старался заработать второе предупреждение. Он бросался в ноги соперникам и явно был настроен агрессивно, но судья не нашел повода для удаления.

Впрочем, в матче с «Нантом» три дня спустя Неймар все равно не участвовал. ПСЖ сообщил, что бразилец получил какую-то травму ребер, поэтому не был включен в заявку. Не попал он и на следующий матч с «Лионом». Зато все СМИ облетели кадры с его дня рождения со звездами и «белым» дресс-кодом.

Тут уже пришлось ситуацию комментировать не только фанатам, но и главному тренеру Томасу Тухелю. Он дипломатично заявил, что это «не лучший способ подготовиться к матчам». А болельщики вспомнили «бешенство» Неймара в матче с «Монпелье», полагая, что он так не на грубость соперников обиделся, а хотел заработать дисквалификацию.

Февраль 2020: добился своего

Дисквалификацию Неймар все-таки получил. Причем в том же месяце. Он принимал участие в яркой битве с «Бордо», которая завершилась победой парижан со счетом 4:3. И уже в компенсированное время Неймар, имевший предупреждение, от души неоправданно врезался в Адли, за что получил вторую желтую.

Дисквалификация удачно совпала с карнавалом в Бразилии. Усугубило ситуацию поражение от дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Руководство ПСЖ , видимо, предвидело проблемы и попросило своих звезд быть потише с вечеринками. Но в современный век фото- и видеофиксации всего подряд избежать огласки было сложно. Неймара увидели на празднике вместе с Кавани, Ди Марией и Икарди. Опять Тухелю пришлось комментировать попавшее в сеть видео. Но хотя бы в ответном матче дортмундцев ПСЖ обыграл, а Неймар забил.

Февраль 2021: сезон травм

В сезоне-2020/21 у Неймара многое не складывалось. Он слишком часто пропускал матчи из-за различных травм. А разочарование в нем стало открытым. И даже в таком ряду травм можно было выделить «любимый» февраль. Причем Неймар сначала заработал дисквалификацию к своему дню рождения, а потом уже получил и травму, выбившую его с середины февраля до середины марта. Кстати, чемпионство в том сезоне ПСЖ отдал «Лиллю».

Февраль 2022: исключение из правил