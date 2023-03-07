«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера из МЛС

Сербский голкипер американского «Нью-Инглэнд Революшн» Джордже Петрович попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.
Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле». Эти команды стремятся усилить вратарскую линию перспективным вратарем.
Ранее сообщалось, что голкипер МЮ может остаться в команде.
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