«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера из МЛС

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вчера, 10:09

Сербский голкипер американского «Нью-Инглэнд Революшн» попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ .

Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле». Эти команды стремятся усилить вратарскую линию перспективным вратарем.