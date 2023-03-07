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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера из МЛС

вчера, 10:09

Сербский голкипер американского «Нью-Инглэнд Революшн» Джордже Петрович попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.

Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле». Эти команды стремятся усилить вратарскую линию перспективным вратарем.

Ранее сообщалось, что голкипер МЮ может остаться в команде.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 12:34
Причем ни тем ни другим он не особо нужен.

Де Хеа остается клубной легендой и есть Хендерсон...
В Ливере Аллисон не прикасаемый, есть классный Келлехер и опытный Адриан..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:38
В свете последних событий больше всего в голкипере нуждается МЮ,,,))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:08
И чего его в МС занесло?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:42
Интересно Джордже знает, что за него такие клубы конкурируют?
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