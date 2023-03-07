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Глава МЛС выразил надежду на переход Месси в местную лигу

вчера, 09:51

Глава МЛС Дон Гарбер надеется, что нападающий ПСЖ Лионель Месси летом перейдет в один из клубов лиги.

Речь идет о, вероятно, уникальнейшем игроке в истории футбола. Здорово, когда возникают слухи о его возможном переходе в «Интер Майами».

Если это произойдет, то это станет знаменательным событием для лиги, а также для Месси и его семьи. Мы стараемся использовать каждую возможность. Пока что я не могу описать это в деталях, ибо с этим еще нужно определиться. Мы заключим сделку, от которой он и его семья получат достойную компенсацию расходов.

Ранее сообщалось, что Месси отклонил первое предложение ПСЖ о продлении контракта.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:26
Как раз его уровень
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 14:37
Зачем?.. Каждый гол, забитый им в ЛЧ будет вызывать у его недоброжелателей приступ паники.. Для этого и нужно играть в ЛЧ... К верблюдам пусть отправляются никчемные, эгоистичные балласты... 🤪😀💋..
ОПС
ОПС
вчера в 12:12
Пусть переходит. Повышает уровень футбола.
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
вчера в 11:43
Сначала ему нужно в очередной раз опозорится в ЛЧ. Уже лет 7 чморят его там)))))))))
adekvat
adekvat
вчера в 11:29
Пол Барсы на снижение зарплат согласна ради него, скорее там и окажется.
Elliada
Elliada
вчера в 11:14
Из Европы уезжают только те, кто в Европе никому не нужен. Чемпиону мира и обладателю The Best еще рано. В этом сезоне за ПСЖ и сборную у него 39 игр, 30 голов, 20 ассистов. Уровень держит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:42
Как в песне "Надейся и жди - вся жизнь впереди"...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:39
А у вас есть деньги 💰, много денег 💰 💰 💰 💰 💰 !?!))
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
вчера в 10:27
Хочет чтобы обуза и его клуб выдоил.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:21
Ему туда как бы надо, лучше чем к арабам
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