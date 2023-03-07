Глава МЛС выразил надежду на переход Месси в местную лигу

Глава МЛС Дон Гарбер надеется, что нападающий ПСЖ летом перейдет в один из клубов лиги.

Речь идет о, вероятно, уникальнейшем игроке в истории футбола. Здорово, когда возникают слухи о его возможном переходе в «Интер Майами».

Если это произойдет, то это станет знаменательным событием для лиги, а также для Месси и его семьи. Мы стараемся использовать каждую возможность. Пока что я не могу описать это в деталях, ибо с этим еще нужно определиться. Мы заключим сделку, от которой он и его семья получат достойную компенсацию расходов.