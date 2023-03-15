Карасёв рассудит ЦСКА и «Зенит». Назначения арбитров на 20-й тур РПЛ

Ла Лига погрязла в проблемах и судебных разбирательствах. Тебас и «Барселона» в центре внимания Испанскому чемпионату придется долго приходить в себя.

«Нужна проверка на детекторе лжи». Футбольный арбитраж – театр абсурда В недоумении не только комментаторы.

Назван победитель Лиги чемпионов 2023. И у этой команды немало слабостей Букмекеры верят не только в Гвардиолу.

Гвардиола не позволил Холанду побить рекорд Месси. Жёстко поставил игрока на место Хосеп не скрывает свои мотивы.