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Карасёв рассудит ЦСКА и «Зенит». Назначения арбитров на 20-й тур РПЛ

15 марта 2023, 11:40

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

18 марта (суббота)

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Урал» – «Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Сочи»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

19 марта (воскресенье)

«Химки» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – иван Сиденков; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Торпедо»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачёв; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.​

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
15 марта в 21:15
Карасёв никогда не делал косяков во вред ЦСКА. Какие могут быть у болельщика ЦСКА основания для тревоги?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
15 марта в 16:03
Поздно Эдуард Григорьевич! Поздно!
Вчерась с Уралом отметился...
Доброго дня!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
15 марта в 16:02
Блин, Левников судит. Ждем 62а. 100500 Локомотив пригласил этого деятеля на семинар с шашлыками на базу клуба сразу после игры. Если что, СПАМ расскажет, как это провернуть. Опытные. Послушают о новых веяниях в правилах футбола.
Шуnя771
Шуnя771 ответ КЭТиК (раскрыть)
15 марта в 16:02
Вопрос один:
- Почему Уралу простил 11 метров?
КЭТиК
КЭТиК
15 марта в 15:37
Всё верно. Лучшего арбитра надо ставить на центральный матч.
TheBoLt
TheBoLt ответ ermak6848 (раскрыть)
15 марта в 14:46
Мне было бы уже скучно в таком чемпионате. Конкурентов на данный момент по игре не видно. Эта пауза в чемпионате всю кондицию игрокам портит. Если бы паузы не было, игроки бы не теряли форму и не надо было бы заново готовиться к чемпионату. А вообще.. Пора бы уже на летний график возвращаться, а Азии такое практикуют
dok66
dok66
15 марта в 14:27
Кого бы там не назначили , судейский скандал будет все равно , а может и не один .
Сп62
Сп62
15 марта в 13:09
Был когда-то Карасёв, сейчас и он сдулся.
ermak6848
ermak6848
15 марта в 13:04
Хороший и грамотный Судья. фк ЗЕНИТ - Чемпион!!!
lotsman
lotsman
15 марта в 12:55
Если без судейских скандалов, то матч будет очень интересным.
6bu6nfrdwggp
6bu6nfrdwggp
15 марта в 12:37
Да какая разница, кто судить будет.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
15 марта в 12:20
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян...VAR – Алексей Сухой

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Видимо в прошлом году Спартак был хорошим мальчиком )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 марта в 11:57
Неожиданно, остаётся пожелать Карасёву судейства без косяков.
Союзник противников
Союзник противников
15 марта в 11:56
Какая разница? Есть гегемон,есть элита,есть болото и есть аутсайдеры.А сочетание судейских предпочтений с "бессмысленностью и беспощадностью"применения ВАРева, тем более делает выбор судьи на матч дорогой в неизвестность.
izrafel
izrafel
15 марта в 11:41
Ну будем надеяться, что Карась матч не загубит...:)))
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