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РФС объявил имена арбитров на матчи Кубка России

10 марта 2023, 10:59

Стали известны имена арбитров на матчи 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Путь РПЛ. 1/2 финала.

14 марта, вторник

«Спартак» – «Урал»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Дмитрий Сафьян.

15 марта, среда

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Дмитрий Мосякин.

Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап.

14 марта, вторник

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе.

15 марта, среда

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Максим Гаврилин.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Илья Елеференко.

16 марта, четверг

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 09:26
Мешка ставили бы опять на Спартак Урал.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
10 марта в 19:01
Семнадцать !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 марта в 16:19
Итак, что нас ждет в пути региогов? локо без проблем проходит Акрон, а Зенит Динамо. А дальше теоретически возможен супер матч Зенит- Дзюба (Локо). Это будет матч года!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
10 марта в 15:54
почему?
Бубнин
Бубнин
10 марта в 11:53
Ну понятно все. Кто б сомневался.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 марта в 11:31
Даже читать это не буду.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 марта в 11:11
Лучше бы объявили об отмене FAN ID !!!!!!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
10 марта в 11:02
С некоторых пор судить Кубок для наших судей - это повышенная ответственность.)
Гость
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