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Любимов рассудит «Краснодар» и «Динамо». Назначения на 19-й тур РПЛ

09 марта 2023, 10:41

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

10 марта (пятница)

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Анатолий Цветнов.

11 марта (суббота)

«Торпедо» – «Урал»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Спартак» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.

12 марта (воскресенье)

«Зенит» – «Химки»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Денис Березнов, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Юрий Чеботарёв.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Эдуард Малый.​

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Все комментарии
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Бонжорно (раскрыть)
11 марта в 13:46, ред.
Спартаку не повезло?Чел да нам 2 пенальти в прошлом туре в их ворота не засчитали
Матвей Симонов
Матвей Симонов
11 марта в 13:45
Безбородов...Сколько еще будет в наши ворота липовых пенальти?!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 марта в 18:30
Будет день, будет пища. Там посмотрим
Gotlib
Gotlib
09 марта в 15:58
Худший судья для Динамо это Карась, потом Кукуй.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 марта в 15:13
Ну вместо Вилковых нужны же новые вилковы...поэтому и впервые слышишь...)
leonidspb1958a
leonidspb1958a
09 марта в 13:49
    TheBoLt
    TheBoLt
    09 марта в 12:44
    А может не надо?)))
    Jon718875
    Jon718875 ответ альсато (раскрыть)
    09 марта в 12:30, ред.
    у меня был Дорогой,сделал тоже самое
    Jon718875
    Jon718875
    09 марта в 12:25
    Кукуян лучший,пока без косяков
    112910415
    112910415
    09 марта в 12:06
    судьям мы верим
    они сами себе не очень верят
    Gahi
    Gahi
    09 марта в 11:57
    Даже если матч будет обслуживать арбитр Любимов это ещё ничего не значит, но обязательно найдётся тот арбитр который в одночасье окажется Нелюбимым судьёй. Достаточно посмотреть на то как в прошлом году выясняли отношения между собой арбитр Артём Любимов и тренер Леонид Слуцкий, где Любимов сделал своё заключение - "Критика для судей неизбежна. Слуцкий не руководитель департамента судейства, чью критику я должен воспринимать". Так что после этого тура посмотрим на реакцию тренеров и болельщиков на то, как всё-таки будут обслуживать матчи избранные товарищи арбитры и какой критики они будут прислушиваться.
    альсато
    альсато
    09 марта в 11:34
    был у меня водитель..по фамилии "ЛЮБИМИЙ"..пришлось уволить))))))
    lotsman
    lotsman
    09 марта в 11:16
    Без судейских скандалов вряд ли обойдётся.
    Бонжорно
    Бонжорно
    09 марта в 11:13
    опять не повезло Спартаку
    Союзник противников
    Союзник противников
    09 марта в 11:04
    Без разницы.Как говорил Главврач из анекдота :"У меня все врачи-хреновые,вы мне профиль заболевания назовите"!
    Georgud
    Georgud
    09 марта в 10:59
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      09 марта в 10:53
      Некоторых судей вообще в первый раз слышу...
      ОПС
      ОПС
      09 марта в 10:53, ред.
      Главное, что бы судьи не влияли на игру . Лучше когда их на поле не видно. А то иногда на поле выходит не судья, а свистун. Только его свисток и слышно.
      t453w5wz7vru
      t453w5wz7vru
      09 марта в 10:42
      От судей часто зависит результат
      Гость
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