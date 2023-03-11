Вратарь «Брэдфорда» взял мяч в руки за пределами штрафной, но не был удалён

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вчера, 23:03

Интересный эпизод произошёл во время матча английской Лиги Два (четвёртый дивизион) между «Ньюпорт Каунти» и «Брэдфорд Сити».

На 21-й минуте вратарь «Брэдфорда» взял мяч в руки в нескольких метрах за пределами штрафной, однако получил за это только жёлтую карточку. В СМИ считают, что причиной этому стал тот факт, что вокруг него не было футболистов соперника, а значит не было и возможности забить гол.

Кроме того, на поле «Ньюпорта» остались следы от разметки для игры в регби, что могло сбить с толку Льюиса.