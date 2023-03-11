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Вратарь «Брэдфорда» взял мяч в руки за пределами штрафной, но не был удалён

вчера, 23:03
Ньюпорт КаунтиЛоготип футбольный клуб Ньюпорт Каунти1 : 1Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд СитиМатч завершен

Интересный эпизод произошёл во время матча английской Лиги Два (четвёртый дивизион) между «Ньюпорт Каунти» и «Брэдфорд Сити».

На 21-й минуте вратарь «Брэдфорда» Гарри Льюис взял мяч в руки в нескольких метрах за пределами штрафной, однако получил за это только жёлтую карточку. В СМИ считают, что причиной этому стал тот факт, что вокруг него не было футболистов соперника, а значит не было и возможности забить гол.

Кроме того, на поле «Ньюпорта» остались следы от разметки для игры в регби, что могло сбить с толку Льюиса.

Вратарь «Брэдфорда» взял мяч в руки за пределами штрафной, но не был удалён

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:46
Кипер точно не виноват. Очевидно, что это разметка виновата.
Девижн
Девижн
сегодня в 07:54
Я сначала про Брентфорд подумал.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:25
Тут судья поступил гуманно.
sova147
sova147 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:53
Так решил судья а они всегда правы...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:54
Они бы ещё поле как шахматную доску разлиновали бы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:19
Получилось на усмотрение арбитра.
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