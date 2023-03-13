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«Спартак» и «Динамо» обратились в ЭСК РФС по эпизодам матчей 19-го тура РПЛ

вчера, 21:59

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) рассмотрит обращения «Спартака» и «Динамо» по итогам матчей 19-го тура РПЛ. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Красно-белые» направили обращение по двум эпизодам встречи с «Факелом» (3:2). На 40-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов после вмешательства видеоассистентов отменил гол «Спартака», а в компенсированное к первому тайму время назначил пенальти в ворота столичной команды.

«Динамо» сделало обращение в связи с засчитанным голом на 67-й минуте игры с «Краснодаром» (1:3). Также ЭСК РФС рассмотрит обращения «Торпедо» по двум эпизодам с возможно неназначенными пенальти в ворота «Урала» (0:1).

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по поводу взятия ворот и неназначенного пенальти в ворота «Ростова» (1:2).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:13
Надо обязательно вводить комментарии судей после матча. Не обязательно сразу после матча, можно и спустя некоторое время. При этом у судей появится возможность покаяться. Думаю, что болельщикам тогда легче будет смириться с допущенными ошибками.
6ngduxce22n4
6ngduxce22n4
сегодня в 10:09
Пора понять, что футбола давно нет! А То, что мы видим, футболом назвать никак нельзя!
альсато
альсато
сегодня в 09:22
Рад за Спартак!...Играют в футбол до матча, во время матча и после матча!)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:03
Партия сказала , судейский корпус ответил - есть ! ))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:42
Каждая вторая игра кишит судейскими ошибками....
ABir
ABir
вчера в 23:16
Да, пусть судьи просто пояснят ход своих мыслей и действий. Может тогда, они и сами разберутся, может на будущее других просветят
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:05
Всем спасибо,все свободны.
Capral
Capral
вчера в 22:42
Уже и забыл, когда ДИНАМО последний раз жалобу подавало. В Краснодаре решили по полной расчитаться с ДИНАМО за прошлый сезон, когда пенальти по просьбе циника-лицемера назначили в ворота Краснодара. Вот так, этой 75 уже в команде нет, а за его мерзости должен новый тренер расплачиваться, а команда очки терять. С...А!!!!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 22:32
У Спартака синдром Заремы не только не проходит, а заметно развивается.
sova147
sova147
вчера в 22:22
Столько замечаний и притензий к судьям не было так давно
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