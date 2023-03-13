«Спартак» и «Динамо» обратились в ЭСК РФС по эпизодам матчей 19-го тура РПЛ

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вчера, 21:59

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС ) рассмотрит обращения «Спартака» и «Динамо» по итогам матчей 19-го тура РПЛ . Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .

«Красно-белые» направили обращение по двум эпизодам встречи с «Факелом» (3:2). На 40-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов после вмешательства видеоассистентов отменил гол «Спартака», а в компенсированное к первому тайму время назначил пенальти в ворота столичной команды.

«Динамо» сделало обращение в связи с засчитанным голом на 67-й минуте игры с «Краснодаром» (1:3). Также ЭСК РФС рассмотрит обращения «Торпедо» по двум эпизодам с возможно неназначенными пенальти в ворота «Урала» (0:1).