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В Бразилии назначили пенальти после столкновения игроков атакующей команды

10 марта 2023, 15:30

В матче Кубка Бразилии произошёл инцидент с участием арбитра.

На 80-й минуте встречи второго раунда между «Томбенсе» и «Ретро» два игрока хозяев отправились за мячом в штрафную гостей. Один из футболистов случайно наступил на ногу партнёру по команде, после чего тот упал на землю, крича от сильной боли. К недоумению игроков «Ретро», судья назначил пенальти в их ворота. «Томбенсе» реализовал одиннадцатиметровый и выиграл со счётом 1:0. Три игрока гостей получили красные карточки в концовке за высказывание претензий.

Игра проходила без VAR, так как система применяется только начиная с 1/8 финала турнира.

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Все комментарии
minai
minai
10 марта в 23:10
Мешков! Ты что ли ?!
Шишанутый
Шишанутый
10 марта в 19:31
Да это же лайфхак для Барселоны!! Игроки заходят в штрафную, сами бьют по ногам Левандовского и судья дает пенальти. Так может и Ла лигу выйграют.
ДСА
ДСА
10 марта в 18:08
За тако арбитра на бамбук нужно посадить.
Romeo 777
Romeo 777
10 марта в 17:41
Позор какой то…переигровка необходима.
adekvat
adekvat
10 марта в 16:17
А все Российских судей хаят.
Colchoneros
Colchoneros
10 марта в 15:54
Это безобразие!
Байкал-38.
Байкал-38.
10 марта в 15:44, ред.
У нас с ВАР Комличенко игрока Торпедо завалил и выпросил пенальти, которое реализовали на 90+9 минуте и то с третьей попытки. Батурин два отбил, но была походу установа судьям.
Умение "нарисовать", а потом как последняя тварь делать вид, что так оно и было для некоторых считается нормой. А вот признаться, что была отпущена ошибка мало кому дано.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 марта в 15:38
Арбитр наверняка поставил на коэффициент "будет пенальти"...
Гость
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