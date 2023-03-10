В Бразилии назначили пенальти после столкновения игроков атакующей команды

В матче Кубка Бразилии произошёл инцидент с участием арбитра.
На 80-й минуте встречи второго раунда между «Томбенсе» и «Ретро» два игрока хозяев отправились за мячом в штрафную гостей. Один из футболистов случайно наступил на ногу партнёру по команде, после чего тот упал на землю, крича от сильной боли. К недоумению игроков «Ретро», судья назначил пенальти в их ворота. «Томбенсе» реализовал одиннадцатиметровый и выиграл со счётом 1:0. Три игрока гостей получили красные карточки в концовке за высказывание претензий.
Игра проходила без VAR, так как система применяется только начиная с 1/8 финала турнира.
Умение "нарисовать", а потом как последняя тварь делать вид, что так оно и было для некоторых считается нормой. А вот признаться, что была отпущена ошибка мало кому дано.
Умение "нарисовать", а потом как последняя тварь делать вид, что так оно и было для некоторых считается нормой. А вот признаться, что была отпущена ошибка мало кому дано.