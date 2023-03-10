В Бразилии назначили пенальти после столкновения игроков атакующей команды

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10 марта 2023, 15:30

В матче Кубка Бразилии произошёл инцидент с участием арбитра.

На 80-й минуте встречи второго раунда между «Томбенсе» и «Ретро» два игрока хозяев отправились за мячом в штрафную гостей. Один из футболистов случайно наступил на ногу партнёру по команде, после чего тот упал на землю, крича от сильной боли. К недоумению игроков «Ретро», судья назначил пенальти в их ворота. «Томбенсе» реализовал одиннадцатиметровый и выиграл со счётом 1:0. Три игрока гостей получили красные карточки в концовке за высказывание претензий.