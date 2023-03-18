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Опубликована заявка сборной Италии на матчи отбора к Евро-2024

вчера, 08:13

Стала известна заявка сборной Италии на матчи отбора к чемпионату Европы 2024 года против Англии (23 марта) и Мальты (26 марта).

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Владимиро Фальконе («Лечче»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»);

Защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти (ПСЖ);

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Дегнанд Гнонто («Лидс»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Матео Ретегуи («Тигре»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм»).

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Все комментарии
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 23:44
По именам не впечатляет как-то совсем)
fxmjvj4e5ej6
fxmjvj4e5ej6
вчера в 10:55
Уровень сборной Италии сильно упал по сравнению с прошлыми поколениями.
Костяк прошлых лет всегда составляли игроки из топовых клубов, а сейчас читаешь состав и понимаешь почему Италия пропустила два ЧМ. Да был победный ЧЕ2020, но это скорее всего была сенсация.
Но даже несмотря на кризис Италия вместе с Англией должны брать две путёвки из группы.
Остальные соперники в группе явно уступают в классе.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:18
Столько новый имен в этом списке. Манчини продолжает привлекать в сборную множество новых игроков, это с одной стороны хорошо, значит в Италии есть из кого выдирать, вот только для сборной это плохо....нет постоянного костяка, а значит нет сыгранности
adekvat
adekvat ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 09:48
Вратарей куча как у Карпина.
shur
shur
вчера в 09:26
...ребят понять можно, пропустив ЧМ, соскучились по международке, без Италии скучно на турнирах ( про нас промолчу)...!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:41
Трудно выбрать кого ставить на первый отборочный матч.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:36, ред.
Трудно будет Манчини защитить титул...в Германии...

Какие то отборы....
Я думал действующий Чемпион Европы должен априори попадать на следующий Чемпионат Европы......

...кстати..кто нибудь подскажет по какому признаку три игрока сборной выделены зелёным цветом ???
Капитаны??
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:35
Когда слишком большой выбор игроков - тоже плохо. Всех ведь не выпустить.
Гость
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