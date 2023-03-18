Опубликована заявка сборной Италии на матчи отбора к Евро-2024

Стала известна заявка сборной Италии на матчи отбора к чемпионату Европы 2024 года против Англии (23 марта) и Мальты (26 марта).
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Владимиро Фальконе («Лечче»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»);
Защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»);
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти (ПСЖ);
Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Дегнанд Гнонто («Лидс»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Матео Ретегуи («Тигре»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм»).
Костяк прошлых лет всегда составляли игроки из топовых клубов, а сейчас читаешь состав и понимаешь почему Италия пропустила два ЧМ. Да был победный ЧЕ2020, но это скорее всего была сенсация.
Но даже несмотря на кризис Италия вместе с Англией должны брать две путёвки из группы.
Остальные соперники в группе явно уступают в классе.
Костяк прошлых лет всегда составляли игроки из топовых клубов, а сейчас читаешь состав и понимаешь почему Италия пропустила два ЧМ. Да был победный ЧЕ2020, но это скорее всего была сенсация.
Но даже несмотря на кризис Италия вместе с Англией должны брать две путёвки из группы.
Остальные соперники в группе явно уступают в классе.
Какие то отборы....
Я думал действующий Чемпион Европы должен априори попадать на следующий Чемпионат Европы......
...кстати..кто нибудь подскажет по какому признаку три игрока сборной выделены зелёным цветом ???
Капитаны??
Какие то отборы....
Я думал действующий Чемпион Европы должен априори попадать на следующий Чемпионат Европы......
...кстати..кто нибудь подскажет по какому признаку три игрока сборной выделены зелёным цветом ???
Капитаны??