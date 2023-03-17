Сборная Испании объявила состав на первые матчи отбора к Евро-2024

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте назвал состав команды на матчи отборочного цикла к Евро-2024 с Норвегией и Шотландией.
Вратари: Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).
Защитники: Хосе Луис Гайя («Валенсия»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Алехандро Бальде («Барселона»), Начо («Реал»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Давид Гарсия («Осасуна»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри («Барселона»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Даниэль Себальос («Реал»).
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Брайан Хиль («Севилья»), Хоселу («Эспаньол»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вильярреал»), Николас Уильямс («Атлетик»), Яго Аспас («Сельта»).