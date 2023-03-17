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Португалия объявила состав на матчи отбора Евро-2024. Роналду в заявке

вчера, 16:55

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав команды на матчи отборочного цикла Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.

В список попал и 38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон») и Руи Патрисиу («Рома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Данилу (ПСЖ), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Диого Лейте (Унион Берлин), Нуно Мендеш (ПСЖ) и Рафаэл Геррейру (Боруссия Дортмунд);

Полузащитники: Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Матеус Нуньес («Вулверхэмптон»), Отавиу («Порту») и Витинья (ПСЖ);

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Фелиш («Челси»), Рафаэл Леау («Милан») и Диогу Жота («Ливерпуль»).

Встречи пройдут 23 и 26 марта.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 05:00
Если в сборной хорошо выглядят сорокалетние игроки, то эта сборная априори не может претендовать на что то серьёзное.
Ну, а гей-нарцисс продолжит "убивать" португальцев.
Да с Лихтенштейном и Люксембургом красна дивчина может забить и не один гол, но как пойдут серьёзные соперники, будет писец, то есть позор полный.
протон
протон
сегодня в 00:59
Надеюсь, придет время, когда ограничат оскорбления в адрес футболистов на сайте.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:45
Трусливый тренер. Уже боится критики в свой адрес от сестёр и ручного пса Моргана.
Со слабыми соперниками нужно молодёжь наигрывать, а с сильными он тем более не нужен.
shur
shur
вчера в 23:04
...Фернандыш тупить не будет и в связке всё получится, удачи ...!
Аспект
Аспект
вчера в 19:23, ред.
Надо, чтобы Кристинка напоследок дал прикурить всем недоброжелателям - а он может найти мотивацию, будучи настоящим профессионалом, хотя уже давно все и всем доказал.
P.S. Я ни разу не топилец Роналду, но парнишка заслуживает уважения своими достижениями, которые подавляющему большинству футболистов могут лишь сниться.
Rattlehead
Rattlehead ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:07
Нарцисс на банке сидел, а вот Пепе реально был хорош, особенно учитывая возраст.
112910415
112910415
вчера в 18:39
великий желает статистику подправить ! )
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:17
Бедный Мартинес... Морган готовит "микрофон"..
Байкал-38.
Байкал-38. ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 17:49
Такое можно написать только перед матчами с Лихтенштейном и Люксембургом.
Что то на ЧМ эти двое, особенно гей-нарцисс только и делали, что тащили Португалию на дно.
И как то неуважительно Роналду называть мужчиной, может и обидеться.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 17:34
Тащить? Серьезно? ТАЩИТЬ!?!?!?
Растащить по полю они песок только и могут, а вот куда-то кого-то вывести - увольте. У португальцев много талантливых игроков, но они упрямо делают ставку на дом престарелых, к коим эти двое и относятся.
Роналду уже давно не показывает максимум. За последний год он прям сильно сдал. Вот прям сильно, не заметить этого не возможно. Но что видно зрителям, то не видно тренеру, получается? ВТФ как говорится...
Elliada
Elliada
вчера в 17:23
Португалия теперь игроков из любительской лиги вызывает? Конечно, для топовых соперников вызывают топовых футболистов.
crxdxny6x3wa
crxdxny6x3wa
вчера в 17:21
Главное Рональду в составе!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:05
...и никто не критикует за встречу с офигительно сильными соперниками.Патаму шта это другое.
izrafel
izrafel
вчера в 16:56
Мужчинам 78 лет на двоих, а они будут тащить Португалию на Евро-2024

Пепе и Роналду вызваны в сборную на ближайшие отборочные матчи. Главный тренер португальцев Мартинес не заглядывает игрокам в паспорт.....
За голы Лихтенштейну и Люксембургу можно быть спокойными 😃😃😃
Гость
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