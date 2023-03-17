Португалия объявила состав на матчи отбора Евро-2024. Роналду в заявке

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав команды на матчи отборочного цикла Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.
В список попал и 38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон») и Руи Патрисиу («Рома»);
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Данилу (ПСЖ), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Диого Лейте (Унион Берлин), Нуно Мендеш (ПСЖ) и Рафаэл Геррейру (Боруссия Дортмунд);
Полузащитники: Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Матеус Нуньес («Вулверхэмптон»), Отавиу («Порту») и Витинья (ПСЖ);
Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Фелиш («Челси»), Рафаэл Леау («Милан») и Диогу Жота («Ливерпуль»).
Встречи пройдут 23 и 26 марта.
Растащить по полю они песок только и могут, а вот куда-то кого-то вывести - увольте. У португальцев много талантливых игроков, но они упрямо делают ставку на дом престарелых, к коим эти двое и относятся.
Роналду уже давно не показывает максимум. За последний год он прям сильно сдал. Вот прям сильно, не заметить этого не возможно. Но что видно зрителям, то не видно тренеру, получается? ВТФ как говорится...
Растащить по полю они песок только и могут, а вот куда-то кого-то вывести - увольте. У португальцев много талантливых игроков, но они упрямо делают ставку на дом престарелых, к коим эти двое и относятся.
Роналду уже давно не показывает максимум. За последний год он прям сильно сдал. Вот прям сильно, не заметить этого не возможно. Но что видно зрителям, то не видно тренеру, получается? ВТФ как говорится...