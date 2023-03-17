«Я не смотрю на возраст». Мартинес — о вызове Роналду в сборную Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в национальную команду на матчи отбор к Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга.
Криштиану Роналду — очень целеустремлённый игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст.
Что? Он не чемпион? Да пофиг, все равно надо звать Кристину чтобы Пирс Морган и Катя Авейру в меня 96ами не кидали.
Что? Он не чемпион? Да пофиг, все равно надо звать Кристину чтобы Пирс Морган и Катя Авейру в меня 96ами не кидали.
предпенсионеру хочется статистику набить ...
счастливы вместе, как говорится !
предпенсионеру хочется статистику набить ...
счастливы вместе, как говорится !
Но одно я знаю точно если бы его не вызвали говорили ли бы мол все с ним, новый тренер понял что он не тот. И т д и т п.
Но одно я знаю точно если бы его не вызвали говорили ли бы мол все с ним, новый тренер понял что он не тот. И т д и т п.