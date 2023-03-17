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«Я не смотрю на возраст». Мартинес — о вызове Роналду в сборную Португалии

вчера, 19:57

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в национальную команду на матчи отбор к Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга.

Криштиану Роналду — очень целеустремлённый игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст.

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Все комментарии
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 09:14
    Александр Апалько
    Александр Апалько ответ Кот в сапогах 1 (раскрыть)
    сегодня в 08:50
    Ага.И Жемчужина Сочи с Асмаралом
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    сегодня в 08:48
    Всё правильно он делает
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 05:55
    Дзюба Карпину : "Учись у Мартинеса, Валера!!"
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Кот в сапогах 1 (раскрыть)
    сегодня в 04:21
    Сатурн в РПЛ?! Они ж в 2011 объявили себя банкротами. Роналду уже тогда стал предпенсионером?
    John 5mith
    John 5mith
    сегодня в 00:40
    Ну да... "Я не смотрю на возраст чемпиона мира"...
    Что? Он не чемпион? Да пофиг, все равно надо звать Кристину чтобы Пирс Морган и Катя Авейру в меня 96ами не кидали.
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 00:17
    Удачи Рону, буду болеть за сборную Португалии…
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:55
    С такими сборными он нужен, будет свою статистику улучшать, чтоб гнома обогнать
    Кот в сапогах 1
    Кот в сапогах 1 ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 22:22
    Этот предпенсионер стоит нескольких клубов рпл по профессионализму и самоотдаче. Навскидку: Урал, Сатурн, Спартак...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 20:42
    Позиции Роналду сильны
    112910415
    112910415
    вчера в 20:41
    тренер желает не быть уволенным ...
    предпенсионеру хочется статистику набить ...
    счастливы вместе, как говорится !
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ izrafel (раскрыть)
    вчера в 20:35
    Может он хочет проверить роналду против слабых соперников. Новый тренер новая сборная и он как бы хочет проверить своих потенциальных игроков.

    Но одно я знаю точно если бы его не вызвали говорили ли бы мол все с ним, новый тренер понял что он не тот. И т д и т п.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06
    вчера в 20:32
    Хейтеры роналду активизировались. Вон ибрагимовича вызвали в 41 там ничего а тут роналду вызвали из за которого португалия проигрывает на протяжении 20 лет.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 20:14
    Уж точно не помешает. Рон лидер, даже если играть не будет, в раздевалке понадобится
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:06
    Верблюд-лигу не тянет, какая сборная???? Опять сборная будет страдать ради личной статистики балласта
    izrafel
    izrafel
    вчера в 20:03
    Мдяяя! Нет слов! Ну блин есть кому играть то!!!! ЗАЧЕМ????... тем более против Лихтенштейна и Люксембурга.
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