Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

Моуриньо: «Для кого-то футбол является работой, а Кассано развлекается»

вчера, 13:13

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на критику со стороны экс-игрока «Реала» Антонио Кассано. Ранее бывший футболист заявил, что наставник переоценен на сегодняшний день.

Каждый имеет право на свое мнение и может высказать критику. Для кого-то футбол является работой, а Кассано лишь развлекается. Он играл за «Рому», «Интер» и «Реал». С «Ромой» он выиграл Суперкубок, не играя. В «Интере» он даже не смог взять Кубок Ломбардии в товарищеском матче.

Вы знаете, что я выиграл с «Интером», «Реалом» и «Ромой». У него могут быть проблемы со мной, у меня нет проблем с ним. Я скажу Кассано лишь одно: «Аккуратнее, Антонио, тебе 40 лет, а мне 60, порой появляются люди типа Марко Ливайи, и тогда становится тяжело».

Моуриньо намекнул на конфликт, который, по слухам, произошел между Кассано и Ливайей во время тренировки «Интера».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Вы не хотите играть!» Роналду — соперникам в матче за «Аль-Наср»
Сегодня, 11:42
СлухиОкружение Вальверде просило Баэну не жаловаться в полицию на Федерико
Сегодня, 10:42
Алиссон поделился подробностями конфликта с Хендерсоном
Сегодня, 09:53
Семак отреагировал на то, что Дзюба не пожал ему руку после матча с «Локо»
Вчера, 23:18
Дзюба дал объяснение, почему не пожал руку Семаку после матча с «Зенитом»
Вчера, 22:56
Дзюба не пожал руку Семаку после матча с «Зенитом»
Вчера, 22:51 Видео
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:40
Хороший ответ.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:45
Чтобы увидеть печальные результаты "особенного" не обязательно быть суперзвездой футбола. Но Моур, со своим раздутым, заоблачным эго, никогда не умел воспринимать критику, даже если она была на 120% правдивой.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:22
Игрок прав, у тренера есть шанс оправдаться.
balalay
balalay
вчера в 16:17
самый тратящий деньги в истории футбола, на счету Моуриньо почти 2 млрд. долларов - давайте посчитаем "кубок к потраченным долларам"
и тут особенный будет на дне
f9xdn58p6z6y
f9xdn58p6z6y
вчера в 16:11
В принципе Кассано прав, Жозе давно потерялся
протон
протон
вчера в 15:57
Вообще, конечно, наезд Кассано (который профукал весь свой талант не хуже Балотелли) на Моуриньо - это либо хайп либо отсутствие мозгов. Пусть в Италии разбираются)
Capral
Capral ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
Он действительно много выиграл- отрицать глупо, но в его футболе, никогда не было- жизни, эстетики и праздника футбола- только холодный расчёт...
А после того, как он, еще перед игрой, фактически опустился на колени перед лысым- окончательно утратил уважение и как человек.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:31
Кассано сказал правду - Моуриньо переоценен.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:31, ред.
Что это было, гражданин Маур , тебе же 60 лет ?!!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 