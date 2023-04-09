Моуриньо: «Для кого-то футбол является работой, а Кассано развлекается»

Главный тренер «Ромы» ответил на критику со стороны экс-игрока «Реала» . Ранее бывший футболист заявил, что наставник переоценен на сегодняшний день.

Каждый имеет право на свое мнение и может высказать критику. Для кого-то футбол является работой, а Кассано лишь развлекается. Он играл за «Рому», «Интер» и «Реал». С «Ромой» он выиграл Суперкубок, не играя. В «Интере» он даже не смог взять Кубок Ломбардии в товарищеском матче.

Вы знаете, что я выиграл с «Интером», «Реалом» и «Ромой». У него могут быть проблемы со мной, у меня нет проблем с ним. Я скажу Кассано лишь одно: «Аккуратнее, Антонио, тебе 40 лет, а мне 60, порой появляются люди типа Марко Ливайи, и тогда становится тяжело».