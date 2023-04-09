Моуриньо: «Для кого-то футбол является работой, а Кассано развлекается»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на критику со стороны экс-игрока «Реала» Антонио Кассано. Ранее бывший футболист заявил, что наставник переоценен на сегодняшний день.
Каждый имеет право на свое мнение и может высказать критику. Для кого-то футбол является работой, а Кассано лишь развлекается. Он играл за «Рому», «Интер» и «Реал». С «Ромой» он выиграл Суперкубок, не играя. В «Интере» он даже не смог взять Кубок Ломбардии в товарищеском матче.
Вы знаете, что я выиграл с «Интером», «Реалом» и «Ромой». У него могут быть проблемы со мной, у меня нет проблем с ним. Я скажу Кассано лишь одно: «Аккуратнее, Антонио, тебе 40 лет, а мне 60, порой появляются люди типа Марко Ливайи, и тогда становится тяжело».
Моуриньо намекнул на конфликт, который, по слухам, произошел между Кассано и Ливайей во время тренировки «Интера».
и тут особенный будет на дне
и тут особенный будет на дне
А после того, как он, еще перед игрой, фактически опустился на колени перед лысым- окончательно утратил уважение и как человек.
А после того, как он, еще перед игрой, фактически опустился на колени перед лысым- окончательно утратил уважение и как человек.