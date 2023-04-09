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Гордон рассердился из-за решения Хау заменить его в игре с «Брентфордом»

вчера, 11:54
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Брентфорд» уступил «Ньюкаслу» в матче АПЛ (1:2).

Нападающий «сорок» Энтони Гордон вышел на поле на 45-й минуте вместо Джейкоба Мерфи, однако на 90+5-й последовала обратная замена — вместо Гордона на поле появился Мэтт Ритчи. Энтони встретил данное решение главного тренера команды Эдди Хау негодованием.

Гордон отказался пожать руку Хау, однако после финального свистка игрок и тренер шли рядом, между ними не было видно неприязни. На послематчевой пресс-конференции специалист сказал:

Оставалось 30 секунд матча, Энтони держался за лодыжку, поэтому я произвел замену.

Это не отражает роль Гордона в команде. Порой ему нужно уметь контролировать свои эмоции. Нет проблем.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 13:16
Можно с 1го Гардона подогнать
ОПС
ОПС
вчера в 12:54
Ну и пусть его продают в другой клуб. Эмоции эмоциями, но нервы надо держать при себе.
b8nmz7vjgyje
b8nmz7vjgyje
вчера в 12:24
Ещё ни одного нормального Гордона в жизни не видал...
drug01
drug01
вчера в 12:09
Видно у тренера к игроку Гордону свои взгляды на игру и надо спокойно переносить замены
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:09
Гордон еще слишком молод чтобы выпендриваться и тем более обижаться на тренера
Гость
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