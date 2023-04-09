Гордон рассердился из-за решения Хау заменить его в игре с «Брентфордом»

«Брентфорд» уступил «Ньюкаслу» в матче АПЛ (1:2).
Нападающий «сорок» Энтони Гордон вышел на поле на 45-й минуте вместо Джейкоба Мерфи, однако на 90+5-й последовала обратная замена — вместо Гордона на поле появился Мэтт Ритчи. Энтони встретил данное решение главного тренера команды Эдди Хау негодованием.
Гордон отказался пожать руку Хау, однако после финального свистка игрок и тренер шли рядом, между ними не было видно неприязни. На послематчевой пресс-конференции специалист сказал:
Оставалось 30 секунд матча, Энтони держался за лодыжку, поэтому я произвел замену.
Это не отражает роль Гордона в команде. Порой ему нужно уметь контролировать свои эмоции. Нет проблем.