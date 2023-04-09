Гордон рассердился из-за решения Хау заменить его в игре с «Брентфордом»

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вчера, 11:54

«Брентфорд» уступил «Ньюкаслу» в матче АПЛ (1:2).

Нападающий «сорок» вышел на поле на 45-й минуте вместо Джейкоба Мерфи, однако на 90+5-й последовала обратная замена — вместо Гордона на поле появился Мэтт Ритчи. Энтони встретил данное решение главного тренера команды негодованием.

Гордон отказался пожать руку Хау, однако после финального свистка игрок и тренер шли рядом, между ними не было видно неприязни. На послематчевой пресс-конференции специалист сказал: