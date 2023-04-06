«ПСЖ — это точно не „Килиан Сен-Жермен“». Мбаппе — о новом ролике клуба

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе критически отозвался о видеоролике, снятом клубом для владельцев абонементов, в котором призывается продлить их на сезон 23/24.
В видео француз появляется в качестве главного героя, в основном в одиночестве, рассказывает о своём чувстве принадлежности к Парижу и вкладе, который парижская публика вносит в отношении игроков. Только на некоторых кадрах показаны Нуну Мендеш и молодые полузащитники, тренирующиеся в клубе — Исмаэль Гарби и Уоррен Заир-Эмери.
Мбаппе в соцсетях выразил недовольство тем, что в ролике появляется почти один, сказав:
Я не согласен с этим опубликованным видео. ПСЖ — большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен».
да почти всё !
да почти всё !
Это Пари Сен-Мбаппе
Это Пари Сен-Мбаппе