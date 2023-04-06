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«ПСЖ — это точно не „Килиан Сен-Жермен“». Мбаппе — о новом ролике клуба

06 апреля 2023, 17:56

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе критически отозвался о видеоролике, снятом клубом для владельцев абонементов, в котором призывается продлить их на сезон 23/24.

В видео француз появляется в качестве главного героя, в основном в одиночестве, рассказывает о своём чувстве принадлежности к Парижу и вкладе, который парижская публика вносит в отношении игроков. Только на некоторых кадрах показаны Нуну Мендеш и молодые полузащитники, тренирующиеся в клубе — Исмаэль Гарби и Уоррен Заир-Эмери.

Мбаппе в соцсетях выразил недовольство тем, что в ролике появляется почти один, сказав:

Я не согласен с этим опубликованным видео. ПСЖ — большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен».

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Ruslik1982
Ruslik1982
06 апреля в 22:36
Киллиан-Тень-Месси
25процентный клоун
25процентный клоун
06 апреля в 22:12
Скромный лидер и футболист ном 1 планеты
112910415
112910415
06 апреля в 19:09
что-то идёт не так ...
да почти всё !
УЕСКА
УЕСКА
06 апреля в 19:06
Мбаппе правильные вещи говорит. Игрок не должен быть превыше клуба, а вот руководство ПСЖ похоже этого не понимает. Такое ощущение, что Мбаппе там больше всех переживает за клуб.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 апреля в 18:59
КСЖ как то непривычно....пусть уж как раньше...ПСЖ...
mwybtzc9vzav
mwybtzc9vzav
06 апреля в 18:51
Рано или поздно он всё равно окажется в Реале
Elliada
Elliada
06 апреля в 18:36
О каких чувствах к Парижу он говорит?? Люди не забыли, как он хотел и хочет в Реал, во сколько он оценил любовь к Парижу. Оценил вклад публики??? Какой вклад вносит публика??? Только освистывают всех, кроме Мбаппе.
3gbxd62fbw2e
3gbxd62fbw2e
06 апреля в 18:05
Неужели стыдно стало?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 апреля в 18:01
Ну вот,видно что Кирюха начинает взрослеть и мудреть!
протон
протон
06 апреля в 17:59
«ПСЖ» – это не «Килиан Сен-Жермен»
Это Пари Сен-Мбаппе
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