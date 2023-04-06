«ПСЖ — это точно не „Килиан Сен-Жермен“». Мбаппе — о новом ролике клуба

1680792987

06 апреля 2023, 17:56

Нападающий ПСЖ критически отозвался о видеоролике, снятом клубом для владельцев абонементов, в котором призывается продлить их на сезон 23/24.

В видео француз появляется в качестве главного героя, в основном в одиночестве, рассказывает о своём чувстве принадлежности к Парижу и вкладе, который парижская публика вносит в отношении игроков. Только на некоторых кадрах показаны Нуну Мендеш и молодые полузащитники, тренирующиеся в клубе — Исмаэль Гарби и Уоррен Заир-Эмери.

Мбаппе в соцсетях выразил недовольство тем, что в ролике появляется почти один, сказав: