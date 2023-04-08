Президента УЕФА Чеферина обвинили во лжи в резюме

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вчера, 14:38

Президента УЕФА уличили во лжи в его родной Словении.

Местное СМИ обратило внимание на резюме, которое составил Чеферин в 2016 году, когда впервые баллотировался на пост президента УЕФА . В перечне опыта работы в футболе Чеферин указал, что с 2006 по 2011 год входил в управление клуба «Олимпия». Однако, по данным словенских журналистов, это является неправдой.