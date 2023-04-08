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Президента УЕФА Чеферина обвинили во лжи в резюме

вчера, 14:38

Президента УЕФА Александера Чеферина уличили во лжи в его родной Словении.

Местное СМИ обратило внимание на резюме, которое составил Чеферин в 2016 году, когда впервые баллотировался на пост президента УЕФА. В перечне опыта работы в футболе Чеферин указал, что с 2006 по 2011 год входил в управление клуба «Олимпия». Однако, по данным словенских журналистов, это является неправдой.

Если окажется, что Чеферин, недавно переизбранный на новый срок, действительно солгал, то это может усложнить его жизнь на посту главы организации. Дело в том, что, согласно нормам УЕФА, президент должен обладать определенным управленческим опытом, который, как оказывается сейчас, в случае с Чеферином может быть вымышленным.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
вчера в 20:40, ред.
Жулик с большой дороги, а ещё нас учит
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:38
Лгун, мошенник, аферист.
112910415
112910415
вчера в 18:16
мутный парень ... мы же чуяли
ДСА
ДСА
вчера в 17:03
Лишь бы деньги приносил, остальное не важно.
Прокурор тайги
Прокурор тайги
вчера в 15:58, ред.
Вот обнулить результы всех турниров котрые были разрулены под управлением мелкого безволосого аферюжки... но тут белоснежные шейхи, любители верблюдиц... ощутимо напрягутся... и тогда что-то взлетит на 6 или даже 7 процентов. Спорт все еще вне геополитики, ах-ах???
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:49
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:35
Разогнать всех к чёртовой матери...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:02
На крючке теперь. Куда укажут, туда и покажет).
Сп62
Сп62
вчера в 14:59
Выборы, есть выборы. Там все лгут и за счёт этого выигрывают.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:48
Не поздновато спохватились?Лучше расскажите,почему он вашим хозяевам именно сейчас не угодил,после очередной триумфальной победы на выборах...над собой.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:43
Засиделся на посту, кому-то это невыгодно.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 14:43, ред.
Я думаю, что если Чеферин даже не входил, то уже сейчас, когда он является президентом УЕФА, "найдутся" подтверждающие документы, что он действительно был в управлении клуба.
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