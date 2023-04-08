Президента УЕФА Чеферина обвинили во лжи в резюме

Президента УЕФА Александера Чеферина уличили во лжи в его родной Словении.
Местное СМИ обратило внимание на резюме, которое составил Чеферин в 2016 году, когда впервые баллотировался на пост президента УЕФА. В перечне опыта работы в футболе Чеферин указал, что с 2006 по 2011 год входил в управление клуба «Олимпия». Однако, по данным словенских журналистов, это является неправдой.
Если окажется, что Чеферин, недавно переизбранный на новый срок, действительно солгал, то это может усложнить его жизнь на посту главы организации. Дело в том, что, согласно нормам УЕФА, президент должен обладать определенным управленческим опытом, который, как оказывается сейчас, в случае с Чеферином может быть вымышленным.