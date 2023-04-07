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Лапорта отправил письмо в УЕФА и ФИФА по «делу Негрейры»

вчера, 00:59

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отправил письмо в УЕФА и ФИФА в связи с «делом Негрейры», с просьбой быть ответственными и не присоединяться к публичным высказываниям, от которых страдает клуб, а также воздержаться от публичных заявлений и позволить клубу иметь возможность защищать себя в судебном процессе. Об этом сообщает Catalunya Ràdio.

Отмечается, что глава «сине-гранатовых» в письме сделал пояснения, которые каталонцы считают важными для обоснования выплат в период с 2001 по 2018 год бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:23, ред.
Всё это, как вы говорите, "раздувать" нужно для того, чтобы босам Барсы труднее было это "замять".
ДСА
ДСА
вчера в 08:54
Лучшая защита - это нападение.
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 08:28
А вам бы хотелось, чтобы всё было шито-крыто?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:10
Зачем надо было всё это так раздувать!
shlomo
shlomo
вчера в 07:45
Ну тут сильно еще постарались журналюги раздувая дело до неприличных размеров...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 05:50
Сейчас начнётся, а потом как в концовке получится.
4x4ukpx3gqq4
4x4ukpx3gqq4
вчера в 04:46
Теперь Лапорте только и остаётся, что лепить дешёвые отмазки
Варвар7
Варвар7
вчера в 01:55
Шумиха в прессе - это сейчас лишнее, после решения суда, тогда понятно.
Гость
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