Лапорта отправил письмо в УЕФА и ФИФА по «делу Негрейры»

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вчера, 00:59

Президент «Барселоны» отправил письмо в УЕФА и ФИФА в связи с «делом Негрейры», с просьбой быть ответственными и не присоединяться к публичным высказываниям, от которых страдает клуб, а также воздержаться от публичных заявлений и позволить клубу иметь возможность защищать себя в судебном процессе. Об этом сообщает Catalunya Ràdio.

Отмечается, что глава «сине-гранатовых» в письме сделал пояснения, которые каталонцы считают важными для обоснования выплат в период с 2001 по 2018 год бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре.