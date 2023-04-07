Моуриньо изменил ход тренировки «Ромы», опасаясь шпионажа .

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вчера, 18:32

Главный тренер «Ромы» изменил тренировку своей команды перед матчем Серии А против «Торино». Специалист это сделал, поскольку опасается шпионажа со стороны тренерского штаба «быков» во главе с Иваном Юричем. Римский клуб не хотел бы упустить возможность сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона.

Португалец изменил тактическую тренировку и произвел ротацию состава. Моуриньо опасается, что Микеле Ореккьо, человек, ответственный за изучение соперников «Торино», может подсмотреть за заключительной тренировкой перед матчем.

Сообщается, что Моуриньо и его сотрудники шутили по поводу способностей Ореккьо заниматься разведкой, поскольку тренировочная площадка «Ромы» обвешана спонсорскими баннерами, чтобы посторонние не могли подсмотреть за ходом работы команды. Однако, чтобы быть абсолютно уверенным, Моуриньо отправил своего помощника Нуну Сантуша прогуляться по тренировочной площадке, чтобы проверить, действительно ли можно подглядеть, спрятавшись между живыми изгородями.