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Моуриньо изменил ход тренировки «Ромы», опасаясь шпионажа

вчера, 18:32
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома19:30 Не начался

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо изменил тренировку своей команды перед матчем Серии А против «Торино». Специалист это сделал, поскольку опасается шпионажа со стороны тренерского штаба «быков» во главе с Иваном Юричем. Римский клуб не хотел бы упустить возможность сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона.

Португалец изменил тактическую тренировку и произвел ротацию состава. Моуриньо опасается, что Микеле Ореккьо, человек, ответственный за изучение соперников «Торино», может подсмотреть за заключительной тренировкой перед матчем.

Сообщается, что Моуриньо и его сотрудники шутили по поводу способностей Ореккьо заниматься разведкой, поскольку тренировочная площадка «Ромы» обвешана спонсорскими баннерами, чтобы посторонние не могли подсмотреть за ходом работы команды. Однако, чтобы быть абсолютно уверенным, Моуриньо отправил своего помощника Нуну Сантуша прогуляться по тренировочной площадке, чтобы проверить, действительно ли можно подглядеть, спрятавшись между живыми изгородями.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 02:44
Не знаю, поможет ли это Моуру в игре с Торино, но оправдания возможного поражения Ромы "особенный" уже точно приготовил.
lotsman
lotsman
вчера в 22:25
В замочную скважину кто то подглядывает?
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:36
Это, чтобы ещё больше предложение сделали от Аравии, заинтриговал.
c6ukkuwh85ew
c6ukkuwh85ew
вчера в 19:58
- Ну и что же там тренирует Рома?
- Ничего, Особенного, Иван Юрич.
drug01
drug01
вчера в 19:43
Жозе уже видит всех врагов на сквозь, его методика подготовки к играм и ранее была такова. А может он набивает себе цену?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:34, ред.
Раньше был адекватный...слегка "особенный"...
Теперь от шпионов прячется...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:26
Бдительность никогда нельзя терять - только расслабишься и потомство похоже на рыжего соседа))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58
Моуриньо изменил ход тренировки «Ромы», опасаясь шпионажа .
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:47
Моуринью сам всем шпионам шпион!
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