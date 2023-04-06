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Некоторые футболисты ПСЖ недовольны Гальтье

06 апреля 2023, 16:12

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье близок к уходу из клуба.

Многие футболисты недовольны специалистом из-за его стиля тренировок, а также выбора состава на матчи. Игра столичного коллектива строится на нападающем Лионеле Месси, мяч всегда идет к аргентинцу, даже если партнеры по команде находятся в более выгодной позиции. Гальтье не критикует Месси и других звезд, хотя до этого в «Лилле» он мог высказывать претензии ключевым исполнителям команды.

Парижский клуб уже ищет нового тренера, но Гальтье вряд ли покинет ПСЖ до конца текущего сезона.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:47
"...Гальтье не критикует Месси и других звезд..."

Это ключевой минус для этого тренера. У него нет авторитета перед топарями. В Догах он работал с ноунеймами и выставил там классную игровую атмосферу. А тут, куда не глянь — везде гонор, спесь и амбиции. Нечего делать Гальтье в этом клубе. Они друг другу совершенно не подходят.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
06 апреля в 20:37, ред.
Мнения, однако разделились: некоторые недовольны..., а остальным похрену.)
ДАША Д
ДАША Д
06 апреля в 19:18
Похоже теперь Месси в игноре.
Elliada
Elliada ответ c8p8cug93ny3 (раскрыть)
06 апреля в 17:47
Кстати, да. Как раз игра строится через Мбаппе, а не через Месси. Все играют на Мбаппе. В двух последних играх Месси создал для Мбаппе 3 выхода 1 на 1 с вратарем. Черепашка не реализовала ни один из них.

Он требует, чтобы играла шла через него, но сам косячит постоянно. Осенью Неймар и Месси пытались без него играть, Мбаппе психовал. Требовал продать Неймара, толкал плечом Месси.
Elliada
Elliada
06 апреля в 17:45
Это похоже на сумасшествие. Где игра строится вокруг Месси??? То, что мяч у Месси во многом его заслуга. Он опускается за мячом в глубину поля. Открывается под передачу. Почему другие так не делают???? Стоят и ждут, когда до них мяч прилетит. И кто эти критиканы??? Ну получат они мяч и что??? Кто из них может выдать хороший пас??? Или ударить по воротам? Кроме Месси и Мбаппе, только у Хакими хороший удар.

Вообще не понимаю критики. Одни критикуют Месси, что он не выкладывается на полную. Другие, что он много с мячом. Вы уж определитесь играет Месси или нет.
Ironigor
Ironigor
06 апреля в 17:17
Было бы удивительно если бы это было иначе.
c8p8cug93ny3
c8p8cug93ny3
06 апреля в 16:52
Самый недовольный из всех недовольных.
Rupertt
Rupertt
06 апреля в 16:46, ред.
Лео, как раз всю критику взял на себя, до его прихода доставалось Неймару, Мбаппе. Но с приходом Месси, Неймара и Мбаппе резко стали называть лучшими игроками, все кто не любил Лео, теперь для них они стали любимчиками.

Фанаты ПСЖ освистывают Месси в каждом матче…
Игроки недовольны Месси… тренер недоволен Месси…И только президент ПСЖ получает от этого удовольствие.
протон
протон
06 апреля в 16:43
Месси главный созидатель атак в ПСЖ, так ему ещё приходится за мячём опускаться на свою половину поля.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
06 апреля в 16:41
А мяч Месси Галтье отправляет или недовольные?... Нестыковочка... Хе-хе-хе...
Василий 50
Василий 50
06 апреля в 16:38
Гном мешает ПСЖ.
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