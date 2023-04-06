Некоторые футболисты ПСЖ недовольны Гальтье

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье близок к уходу из клуба.
Многие футболисты недовольны специалистом из-за его стиля тренировок, а также выбора состава на матчи. Игра столичного коллектива строится на нападающем Лионеле Месси, мяч всегда идет к аргентинцу, даже если партнеры по команде находятся в более выгодной позиции. Гальтье не критикует Месси и других звезд, хотя до этого в «Лилле» он мог высказывать претензии ключевым исполнителям команды.
Парижский клуб уже ищет нового тренера, но Гальтье вряд ли покинет ПСЖ до конца текущего сезона.
Фанаты ПСЖ освистывают Месси в каждом матче…
Игроки недовольны Месси… тренер недоволен Месси…И только президент ПСЖ получает от этого удовольствие.
Фанаты ПСЖ освистывают Месси в каждом матче…
Игроки недовольны Месси… тренер недоволен Месси…И только президент ПСЖ получает от этого удовольствие.
Вообще не понимаю критики. Одни критикуют Месси, что он не выкладывается на полную. Другие, что он много с мячом. Вы уж определитесь играет Месси или нет.
Вообще не понимаю критики. Одни критикуют Месси, что он не выкладывается на полную. Другие, что он много с мячом. Вы уж определитесь играет Месси или нет.
Он требует, чтобы играла шла через него, но сам косячит постоянно. Осенью Неймар и Месси пытались без него играть, Мбаппе психовал. Требовал продать Неймара, толкал плечом Месси.
Он требует, чтобы играла шла через него, но сам косячит постоянно. Осенью Неймар и Месси пытались без него играть, Мбаппе психовал. Требовал продать Неймара, толкал плечом Месси.