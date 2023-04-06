Некоторые футболисты ПСЖ недовольны Гальтье

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06 апреля 2023, 16:12

Главный тренер ПСЖ близок к уходу из клуба.

Многие футболисты недовольны специалистом из-за его стиля тренировок, а также выбора состава на матчи. Игра столичного коллектива строится на нападающем Лионеле Месси, мяч всегда идет к аргентинцу, даже если партнеры по команде находятся в более выгодной позиции. Гальтье не критикует Месси и других звезд, хотя до этого в «Лилле» он мог высказывать претензии ключевым исполнителям команды.