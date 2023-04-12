Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» хочет выкупить права на Мантуана

вчера, 10:43

«Зенит» планирует выкупить права на полузащитника Густаво Мантуана. Петербуржцы готовы предложить «Коринтиансу» 2-3 млн евро.

Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2023 года. В 16 матчах текущего сезона РПЛ футболист забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТульский «Арсенал» и один из клубов РПЛ интересуются вратарём «Велеса»
Вчера, 21:59
Нападающий сборной Казахстана интересен клубам РПЛ
Вчера, 21:39
Агент Сперцяна прокомментировал информацию о желании игрока уйти летом
Вчера, 20:56
Пруцевым интересуются клубы из Западной Европы
Вчера, 19:59
Защитник из Серии А летом приедет в Россию
Вчера, 18:38
В «Оренбурге» отреагировали на информацию о планах «Зенита» купить Веру
Вчера, 17:58
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:01
А сам то Густава уже признался, что был с детства латентным почитателем белых берёз и Газпрома?
Да и нашему газовому гиганту не мешало бы для галочки узнать, а многочисленная ли родня у бразильца? Сейчас гражданином России матушки сделай его, а на следующий день бразильский табор вплавь через Атлантику, торопясь прискачет...)
adekvat
adekvat
вчера в 16:47
Надо брать, тем более он паспорт Российский хочет, это лучше чем Россиянина брать который одну игру играет четыре вату катает.
Kolenok
Kolenok ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 16:10
Остальное наличными!
dok66
dok66
вчера в 15:02
Раз помогает команде , нужно покупать . Вполне качественный игрок , тем более защитник .
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 13:11
2-3 лимона? Наговоры.
Что за копейки, это не уровень Зенита))
lotsman
lotsman
вчера в 12:48
Хороший игрок, надо покупать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:45
Если понравилась его игра,значит приобретут.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 12:00
2-3 млн. маловато за него, сомневаюсь, что Коринтиас согласится на такую сумму. Думаю вполне могут рассчитывать продать его за 5 в европейский клуб.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:02
Если хотят, значит купят.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:01
Раз хотят,значит купят,и за ценой не постоят.Он же ведь уже без пяти минут русский.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 