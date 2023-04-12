«Зенит» хочет выкупить права на Мантуана

«Зенит» планирует выкупить права на полузащитника Густаво Мантуана. Петербуржцы готовы предложить «Коринтиансу» 2-3 млн евро.
Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2023 года. В 16 матчах текущего сезона РПЛ футболист забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Да и нашему газовому гиганту не мешало бы для галочки узнать, а многочисленная ли родня у бразильца? Сейчас гражданином России матушки сделай его, а на следующий день бразильский табор вплавь через Атлантику, торопясь прискачет...)
Да и нашему газовому гиганту не мешало бы для галочки узнать, а многочисленная ли родня у бразильца? Сейчас гражданином России матушки сделай его, а на следующий день бразильский табор вплавь через Атлантику, торопясь прискачет...)
Что за копейки, это не уровень Зенита))
Что за копейки, это не уровень Зенита))