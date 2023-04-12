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Агент Сильянова оценил слухи об интересе «Зенита» к игроку

вчера, 09:26

Вадим Шпинёв, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, высказался о возможном переходе футболиста в «Зенит». Права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Очередные слухи. А ПСЖ не хочет выкупить? У Сильянова аренда в «Ростове» до конца сезона с правом выкупа, впереди ещё восемь туров. Будет решение футболиста. Вернуться в «Локомотив»? Это решение игрока, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается.

Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятёрка ведущих бразильских игроков, без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще всё, класс этих футболистов определяет уровень мастерства. Они и Самошникова хотят выкупать, Караваева продлили, может быть футбол изобретут другого вида и будут играть 22 на 22?

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:14
А что плохого в бразильцах, кто-нибудь может объяснить?) Не считая Малкома, остальные куплены по адекватным ценам, кто-то вообще из немецкого пердива, а сейчас один из лучших в чемпионате, все заметно прибавили в стоимости, влились как литые, есть интерес от больших клубов Европы, и только санкции могут вставить палки в колеса.
Из РПЛ практически никого не скупаем, когда лет 7 назад брали пачками и все ныли. Теперь ноют, потому что бразильцы. Москва так усиленно форсит эту тему, видимо от зависти, при этом Шахтер это "лучший клуб Восточной Европы", до которого нам не дотянуться. Что это Шахтер Рио-де-Жанейро всем как-то было пофиг: красавцы, что находят игроков в Бразилии))
Наоборот радуйтесь, что у наших днарей есть возможность играть с такими футболистами и учиться у них.
112910415
112910415
вчера в 13:14
Вадим Шпинёв рассуждает задорно и дерзко !
впрочем, денег пока не предложили ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:05, ред.
Аппетит у Зенита разыгрался не на шутку . То Дивеева им подавай ,то Пиняева хотим , то Сафонов в воротах очень нужен , теперь вот за Сильянова взялись . Рыло не треснет ? ))) Хотя с другой стороны , без легионеров ,играй Зенит только нашими игроками , он быстренько превратится в заурядного середнячка , как показывает практика .
lotsman
lotsman
вчера в 10:40
Слухов много бродит. Иногда друг друга опровергающие.
cska1948
cska1948
вчера в 10:40
"...Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятёрка ведущих бразильских игроков..."
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Вопрос, зачем Зениту нужно было российское гражданство для этих легов?
drug01
drug01
вчера в 10:30
Зенит уже сейчас готовит состав к новому сезону. Игрок должен сам решать где ему лучше играть! Таких разговоров с каждым днём будет всё больше...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:24
Сильянов?
Это еще кто такой?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:19
Да, ну и дела в нашем огороде...
Кто там говорил о вечном чемпионстве Зенита?
Без бразильцев - середняк, даже гений Семака не поможет...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:01
Сейчас у всех игроков РПЛ можно спрашивать о переходе в Зенит.
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