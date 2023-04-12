Агент Сильянова оценил слухи об интересе «Зенита» к игроку

Вадим Шпинёв, агент защитника «Ростова» , высказался о возможном переходе футболиста в «Зенит». Права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Очередные слухи. А ПСЖ не хочет выкупить? У Сильянова аренда в «Ростове» до конца сезона с правом выкупа, впереди ещё восемь туров. Будет решение футболиста. Вернуться в «Локомотив»? Это решение игрока, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается.

Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятёрка ведущих бразильских игроков, без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще всё, класс этих футболистов определяет уровень мастерства. Они и Самошникова хотят выкупать, Караваева продлили, может быть футбол изобретут другого вида и будут играть 22 на 22?