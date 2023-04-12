Агент Сильянова оценил слухи об интересе «Зенита» к игроку

Вадим Шпинёв, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, высказался о возможном переходе футболиста в «Зенит». Права на игрока принадлежат «Локомотиву».
Очередные слухи. А ПСЖ не хочет выкупить? У Сильянова аренда в «Ростове» до конца сезона с правом выкупа, впереди ещё восемь туров. Будет решение футболиста. Вернуться в «Локомотив»? Это решение игрока, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается.
Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятёрка ведущих бразильских игроков, без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще всё, класс этих футболистов определяет уровень мастерства. Они и Самошникова хотят выкупать, Караваева продлили, может быть футбол изобретут другого вида и будут играть 22 на 22?
Из РПЛ практически никого не скупаем, когда лет 7 назад брали пачками и все ныли. Теперь ноют, потому что бразильцы. Москва так усиленно форсит эту тему, видимо от зависти, при этом Шахтер это "лучший клуб Восточной Европы", до которого нам не дотянуться. Что это Шахтер Рио-де-Жанейро всем как-то было пофиг: красавцы, что находят игроков в Бразилии))
Наоборот радуйтесь, что у наших днарей есть возможность играть с такими футболистами и учиться у них.
Из РПЛ практически никого не скупаем, когда лет 7 назад брали пачками и все ныли. Теперь ноют, потому что бразильцы. Москва так усиленно форсит эту тему, видимо от зависти, при этом Шахтер это "лучший клуб Восточной Европы", до которого нам не дотянуться. Что это Шахтер Рио-де-Жанейро всем как-то было пофиг: красавцы, что находят игроков в Бразилии))
Наоборот радуйтесь, что у наших днарей есть возможность играть с такими футболистами и учиться у них.
впрочем, денег пока не предложили ...
впрочем, денег пока не предложили ...
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Вопрос, зачем Зениту нужно было российское гражданство для этих легов?
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Вопрос, зачем Зениту нужно было российское гражданство для этих легов?
Это еще кто такой?
Это еще кто такой?
Кто там говорил о вечном чемпионстве Зенита?
Без бразильцев - середняк, даже гений Семака не поможет...
Кто там говорил о вечном чемпионстве Зенита?
Без бразильцев - середняк, даже гений Семака не поможет...