«Зенит» хочет подписать защитника «Ростова»

«Зенит» заинтересован в переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
«Зенит» хочет подписать центрального защитника с российским паспортом. «Ростов» готов продать Осипенко предстоящим летом.
«Зенит» заинтересован в переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
«Зенит» хочет подписать центрального защитника с российским паспортом. «Ростов» готов продать Осипенко предстоящим летом.
В этом году не уверен, что при Карпине смогут повторить успех Курбан Бекиевича, но тенденция миграции игроков с юга на север уже наметилась, первые ласточки уже встали на крыло, и к финишу сезона "стая" наверняка увеличится, а направление полёта одним Питером наверняка не ограничится, но на то она и провинция, чтобы обеспечивать столицы. Так было, так есть и так будет всегда, это правило распространяется и на футбол. Лишь бы всем от этого была польза. Болейте за своих, а не против чужих!
В этом году не уверен, что при Карпине смогут повторить успех Курбан Бекиевича, но тенденция миграции игроков с юга на север уже наметилась, первые ласточки уже встали на крыло, и к финишу сезона "стая" наверняка увеличится, а направление полёта одним Питером наверняка не ограничится, но на то она и провинция, чтобы обеспечивать столицы. Так было, так есть и так будет всегда, это правило распространяется и на футбол. Лишь бы всем от этого была польза. Болейте за своих, а не против чужих!