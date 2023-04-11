«Зенит» хочет подписать защитника «Ростова»

«Спартак» не поздравил Федуна. Судьба беспощадна к миллиардерам из РПЛ Богачи не построили для себя уютную лигу.

«Автократам не место в футболе». «Бавария» заплатила за лицемерные слова и решения Фанаты не отстают от боссов в отдельных случаях.