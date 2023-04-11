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«Зенит» хочет подписать защитника «Ростова»

вчера, 18:09

«Зенит» заинтересован в переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Зенит» хочет подписать центрального защитника с российским паспортом. «Ростов» готов продать Осипенко предстоящим летом.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:00
Ослабляют прямого конкурента!)
Gahi
Gahi
вчера в 20:41
Вроде Зенит укомплектован хорошо, на каждой позиции есть достаточно футболистов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:21
Ростову не привыкать поставлять игроков в Питерскую команду, если вспомнить бердыевский серебряный состав дончан шестнадцатого года, тогда шесть футболистов перебрались с Дона на Неву.
В этом году не уверен, что при Карпине смогут повторить успех Курбан Бекиевича, но тенденция миграции игроков с юга на север уже наметилась, первые ласточки уже встали на крыло, и к финишу сезона "стая" наверняка увеличится, а направление полёта одним Питером наверняка не ограничится, но на то она и провинция, чтобы обеспечивать столицы. Так было, так есть и так будет всегда, это правило распространяется и на футбол. Лишь бы всем от этого была польза. Болейте за своих, а не против чужих!
Nottrow
Nottrow
вчера в 20:00
Какую только чушь не напишут.
протон
протон
вчера в 19:54
Вера, Пиняев, Дивеев, Осипенко, Тюкавин, Сильянов, Сафонов, Лантратов. кто следующий?=)
вообще-то, ничего удивительного в этом нет. самый сильный клуб следит за всеми, кем можно в теории усилиться. не думаю, что у Спартака или Динамо подобный список короче.
В Зенит столько новичков сватают, как будто в заявке не 25 игроков, а 40 помещается.
Вспомните и проследите судьбу всех игроков, перешедших из Ростова в Зенит! Я бы, в нынешней ситуации шило на мыло не менял. Осипенко с Карпиным комфортно и он преуспевает! А в Зените конкуренция. Чистяков пример из последних- игрок на замену, а в Ростове прогресс был. Ну и???
Раньше надо было брать вместо Чистякова. Тогда лоханулись, а тперь уже не дёргайте парня. Лучше Литвинова у Спартака забирете. Умнейший игрок! Жалко будет, если пропадёт в этом Спартаке.
Boricku
Boricku
вчера в 19:23, ред.
Дельфина в газпрём пенки выпрашивать, и Ростов будет середнячком без пенок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05
Ещё с утра подумалось как можно обходится всего 11-тью защитниками...
Надеюсь Осипенко это только начало....
25-30 защитников самое то.....
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:59
Что то сегодня очень много "Зенит хочет".... неужели другие клубы ничего не хотят.
112910415
112910415
вчера в 18:39
всех туда, всех !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:21
Итак на лавке Чистяяков, Алип, Адамов (это ЦЗ). Для Осипенко место есть, раз парень решил с футболом завязать. Ренан и Родригао будут играть в любом случае.. случае. Бразильскую диаспору трогать нельзя - неприкосновенна. Интересно это Осипенко понимает? Или деньги важнее?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:17
Лучше бы сказали чего Зенит не хочет.
ДСА
ДСА
вчера в 18:12
Зенит купит, Ростов заработает. И все будут довольны.
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