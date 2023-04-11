Больше не Сан-Паулу. «Зенит» планирует крупную закупку летом – нашли замену Малкому и Клаудиньо

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сегодня, 21:03

Будут шуметь на российском рынке.

Обновление и усиление требуется любой команде – а тем более той, которая удерживает чемпионство на протяжении последних четырех (почти пяти) сезонов и планирует продолжить доминировать. Скауты «Зенита» успели наметить направление, в котором будут работать, и составили шорт-лист.

Рокировка Малком Клаудиньо – Тюкавин Пиняев

Еще в начале апреля бразильский футболист петербуржцев открыто заявил:

В моих планах было выступление в Лиге чемпионов, а не выход из нее. Мы участвовали в турнире три года, а потом начались военные действия, и все закончилось. Думаю, я провожу хороший сезон, мои показатели отличные. Теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках. Сейчас важно стать чемпионами с «Зенитом», а там посмотрим, что получится.

Зимой Малком имел реальные шансы оказаться в «Пари Сен-Жермен» и после того, как сделку не удалось оформить, его слова вполне понятны – интерес к игроку есть, почему бы не играть там, где есть еврокубке и выше сопротивление? С Клаудиньо все будет зависеть от уровня спроса, но взаимодействие с бразильскими клубами уже налажено – так что отбрасывать вариант с уходом хавбека не стоит.

«Сине-бело-голубые» это понимают – и успели найти игроков, которые помогут в случае ухода двух бразильских легионеров. Речь о Константине Тюкавине и Сергее Пиняеве. Оба достаточно молодые и талантливые – способны на длительной перспективе стать лидерами команды. По последним данным, Константин недоволен своим положением в «Динамо» — регулярно в старте он начал появляться только сейчас, и это при том, что он ничуть не уступает Смолову в результативности. Вингера «Локомотива» готовы забрать за фиксированную сумму отступных.

Засматриваются на вратарей «Локо» и «Краснодара»

Если это правда, то непонятно, зачем брать центрфорварда из «Динамо», когда есть Иван Сергеев – он уже прошел период адаптации, а сможет ли закрепиться Тюкавин – вопрос. И такие же вопросы к поиску голкипера. По слухам, селекционеры «Зенита» следят сразу за двумя качественными вратарями грандов РПЛ – летом могут попытаться подписать Матвея Сафонова из «Краснодара» или Илью Лантратова из «Локомотива».

При этом сообщается, что трансфер Сафонова маловероятен – все-таки это лицо школы «Краснодара», основной голкипер южан и сборной России. Галицкий такой актив отдавать другому клубу РПЛ не готов. Видимо, на этот случай в списках есть Лантратов – и по данным СМИ , голкипер «железнодорожников» может обойтись чемпионам страны в 5,5 млн евро.

Вопрос в том, правда ли позиция вратаря в «Зените» требует усиления. Все еще остается в клубе Михаил Кержаков – он способен отыграть еще несколько сезонов, пока тренерский штаб не решит передать статус первого номера Даниилу Одоевскому. Так пробовали сделать на старте первого сезона – не удалось из-за травмы. Но воспитанник «Зенита», восстановившись, готов влиться в основу снова. Если его планируют интегрировать в стартовый состав, зачем нужны Лантратов/Сафонов? Их на скамейку точно не усадишь. Гораздо проще было бы подписать дядьку-наставника, который способен и подменить в необходимый момент. Если уж вариант с продлением Михаила не рассматривается.

Сильянов, Дивеев и Самошников – варианты для усиления защиты

Сейчас и «сине-бело-голубых» есть качественная конкуренция на флангах обороны между Сантосом/Круговым и Караваевым/Адамовым. Аналогичная ситуация – с центром защиты, где помимо Родригао и Ренана могут выйти Чистяков и Алип. Пока нет еврокубков дополнительно усиливать эти позиции попросту нет необходимости – да и если бы они были Адамов и Круговой смогли бы потянуть матчи чемпионата, пока Караваев и Сантос выходят на международных турнирах.

И все же в качестве дополнительных вариантов рассматриваются несколько футболистов. Перехватить у «Локомотива» «Зенит» хочет Илью Самошникова – латераль «Рубина» зимой подписал с «железнодорожниками» предварительный контракт. Петербуржцы намерены его перехватить. На противоположный фланг рассматривается Александр Сильянов – защитник «Локомотива», который на правах аренды играет в «Ростове».

Также «Зенит» следит за ситуацией с контрактом Дивеева и ЦСКА – он рассчитан до лета 2024 года, стороны еще не пришли к согласию по новому договору. По последним сообщением, петербуржцы уже контактировали с окружением Игоря и обозначили, что готовы предложить хорошие условия.

Курс на импортозамещение

По-другому появившиеся инсайды не объяснить. С Малкомом все ясно – он о желании попасть в европейский чемпионат говорит открыто. Линия защиты укомплектована, а на лидирующих позициях – как раз легионеры. Вполне можно объяснить, что интерес к Сильянову, Самошникову, Дивееву – подстраховка на случай ухода Родригао, Ренана и Сантоса. Последних двух наверняка не против подписать и европейские клубы.

К тому же это вопрос оптимизации затрат – пока нет еврокубков, сохранять легионеров с их высокими зарплатами попросту невыгодно. Можно сократить их количество, заменив более бюджетным вариантом, который в то же время позволит удержать позиции.