«Зенит» планирует купить Лукаса Веру из «Оренбурга»

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вчера, 13:14

Полузащитник может перейти из «Оренбурга» в «Зенит».

Соглашение игрока с оренбуржцами рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне РПЛ аргентинец забил 1 гол и отдал 5 голевых передач в 20 матчах.

«Сине-бело-голубые» также хотят усилить вратарскую позицию.