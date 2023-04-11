«Зенит» планирует купить Лукаса Веру из «Оренбурга»

Полузащитник Лукас Вера может перейти из «Оренбурга» в «Зенит».
Соглашение игрока с оренбуржцами рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне РПЛ аргентинец забил 1 гол и отдал 5 голевых передач в 20 матчах.
«Сине-бело-голубые» также хотят усилить вратарскую позицию.
Стыжусь что столь гениальная сделка мне даже в голову не пришла...
Как же всё таки дальновидны и креативны люди в селекции Зенита...
За 2,5 млн купить игрока забившего за две трети сезона целый гол - дорогого стоит...
Кстати у Лукаса есть брат...Матиас....играющий во второй аргентинской лиге...и стоящий всего 50 тысяч евро на трансфермакте...
Вы можете себе представить ураганную связку...Лукасов...???
Теперь понятно почему в Зените с такой лёгкостью говорят об уходе Малкома....да потому что на подходе оренбургская забивная машина....
Стыжусь что столь гениальная сделка мне даже в голову не пришла...
Как же всё таки дальновидны и креативны люди в селекции Зенита...
За 2,5 млн купить игрока забившего за две трети сезона целый гол - дорогого стоит...
Кстати у Лукаса есть брат...Матиас....играющий во второй аргентинской лиге...и стоящий всего 50 тысяч евро на трансфермакте...
Вы можете себе представить ураганную связку...Лукасов...???
Теперь понятно почему в Зените с такой лёгкостью говорят об уходе Малкома....да потому что на подходе оренбургская забивная машина....