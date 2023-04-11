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«Зенит» планирует купить Лукаса Веру из «Оренбурга»

вчера, 13:14

Полузащитник Лукас Вера может перейти из «Оренбурга» в «Зенит».

Соглашение игрока с оренбуржцами рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне РПЛ аргентинец забил 1 гол и отдал 5 голевых передач в 20 матчах.

«Сине-бело-голубые» также хотят усилить вратарскую позицию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:45
Кого только Зенит не покупает, Дивеев, Пиняев, Тюкавин, Захарян, Лантратов, Сафонов, Вера, кто там следующий??
читая сегодняшние новости про Зенит, очень боюсь наткнуться на такую "Зенит хочет купить нападающего Локомотива Дзюбу летом"
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:44
и...это говорит не о уровне состязания...а лишь о том кто руководит теми , кто участвует в состязании..
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:41
я так думаю..этот игрок (что руки не жмет)..может стать и лучшим игроком второго этапа первенства!))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:22
Это лишь говорит об уровне состязания....
Я например знаю Лигу в которой игрок всю зиму ваньку валял был без клуба....потом пришёл в некий московский клуб и в 4-х матчах забил 6 голов....)))
(правда когда не забивает- никому руки не жмёт)
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:19
в одном командном виде спорта (конкретно хсм)..игрока списали (играть не умеет)....взяли бесплатно, и он три года подряд становится лучшим бомбардиром первенства!...вот тебе и фамилия в студию-Артем Бондаренко!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:05
Покупка Лукаса Веры конечно поднимет Зенит на новый уровень....
Стыжусь что столь гениальная сделка мне даже в голову не пришла...
Как же всё таки дальновидны и креативны люди в селекции Зенита...
За 2,5 млн купить игрока забившего за две трети сезона целый гол - дорогого стоит...
Кстати у Лукаса есть брат...Матиас....играющий во второй аргентинской лиге...и стоящий всего 50 тысяч евро на трансфермакте...
Вы можете себе представить ураганную связку...Лукасов...???
Теперь понятно почему в Зените с такой лёгкостью говорят об уходе Малкома....да потому что на подходе оренбургская забивная машина....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:19, ред.
Система газовая,если нужно-решат легко,опять 50 тысяч рублей и клиент наш!
Listoff
Listoff
вчера в 15:15
Мало в это верится.
Giovanny
Giovanny ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:57
Лукас может уйти и бесплатно, без заломленной цены.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:58
Оренбургу нужно заломить такую цену, чтобы потом на 6 Лукасов хватило...
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