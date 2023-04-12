Агент Мантуана рассказал, обсуждается ли покупка прав на игрока «Зенитом»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал слухи о возможном выкупе прав на игрока «Коринтианса» клубом из Санкт-Петербурга.
Переговоры о выкупе Мантуана не велись и не ведутся. Это неправда.
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал слухи о возможном выкупе прав на игрока «Коринтианса» клубом из Санкт-Петербурга.
Переговоры о выкупе Мантуана не велись и не ведутся. Это неправда.
Он даёт шанс.
А кто им воспользуется, как условные Дзюба, Кузяев, и пр.
Или не воспользуется, как условные Заболотный, Бакаев, и пр.
Это Зенит не решает, он просто делает предложение быть частью самой успешной команды лиги последних лет, с самой развитой инфраструктурой, с неплохой зарплатой, а прогресс - это будет или регресс каждый игрок решает для себя сам, показывая своё старание самоотдачу готовность к конкуренции (хотя, надо признать, трудно подчас конкурировать с высокооплачиваемыми импортными аналогами).
Он даёт шанс.
А кто им воспользуется, как условные Дзюба, Кузяев, и пр.
Или не воспользуется, как условные Заболотный, Бакаев, и пр.
Это Зенит не решает, он просто делает предложение быть частью самой успешной команды лиги последних лет, с самой развитой инфраструктурой, с неплохой зарплатой, а прогресс - это будет или регресс каждый игрок решает для себя сам, показывая своё старание самоотдачу готовность к конкуренции (хотя, надо признать, трудно подчас конкурировать с высокооплачиваемыми импортными аналогами).
А то мне иногда казалось что вы и сами начинали верить что Зенит всех скупил....
Теперь вы сами же и опровергаете былые придумки.....
А то мне иногда казалось что вы и сами начинали верить что Зенит всех скупил....
Теперь вы сами же и опровергаете былые придумки.....
Он забирает игроков...даже не ведя переговоров...
Он забирает игроков...даже не ведя переговоров...