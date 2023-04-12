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Агент Мантуана рассказал, обсуждается ли покупка прав на игрока «Зенитом»

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:26
А если конкретнее, то ради удовлетворения амбиций одного человека за счет госбюджета полностью уничтожена реальная конкуренция в РПЛ. Это совершенно очевидно. Было бы понятно, если бы такое доминирование достигалось за счет выдающейся тренерской работы. или прекрасной работы академии, а когда это - результат исключительно огромных денег - это уже не спорт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:27, ред.
Зенит не трясёт, не сулит и не заставляет никого быть богатым и счастливым.
Он даёт шанс.
А кто им воспользуется, как условные Дзюба, Кузяев, и пр.
Или не воспользуется, как условные Заболотный, Бакаев, и пр.

Это Зенит не решает, он просто делает предложение быть частью самой успешной команды лиги последних лет, с самой развитой инфраструктурой, с неплохой зарплатой, а прогресс - это будет или регресс каждый игрок решает для себя сам, показывая своё старание самоотдачу готовность к конкуренции (хотя, надо признать, трудно подчас конкурировать с высокооплачиваемыми импортными аналогами).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:19
Мой пример лишь показал, что к счастью у нас есть футболисты, которым футбол важнее хплявных денег. К сожалению таких меньше половины, но они есть
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:14
Ну вот...наконец то...дождались...
А то мне иногда казалось что вы и сами начинали верить что Зенит всех скупил....
Теперь вы сами же и опровергаете былые придумки.....
sgr8s5bwcqp3
sgr8s5bwcqp3
вчера в 16:31
Выкупить бразильца большая проблема, их правами по %владеет несколько владельцев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:09
Не тут было. В свое время им нужен был Игнашевич. потом Влашич, далее Дивеев, Миранчуки, Баринов, Сафонов. И мошной государственной трясли и прочие блага сулили, но получили.... Далее идеоматическое выражение....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:38
Приставили к виску ПМ и в ответ увидели беззвучное согласие.В виде скромно опущенных век.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:20
На сколько же Зенит крут....
Он забирает игроков...даже не ведя переговоров...
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