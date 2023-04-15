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ПСЖ поддержал Гальтье после обвинений в адрес тренера

вчера, 10:25

ПСЖ поддержал главного тренера команды Кристофа Гальтье после обвинений.

До начала пресс-конференции наставника перед матчем 31-го тура Лиги 1 с «Лансом» представитель парижан зачитал пресс-релиз.

Прежде чем начать пресс-конференцию, ПСЖ хотел бы сделать некоторые разъяснения. В средствах массовой информации были выдвинуты серьёзные обвинения против нашего тренера Кристофа Гальтье. Он категорически отрицает их и объявил, что собирается подать жалобу.

Клуб поддерживает Кристофа Гальтье после многочисленных и неприемлемых угроз, которые он получил, и теперь хочет, чтобы истина была установлена правосудием. В ожидании завершения судебного процесса и в целях обеспечения безопасности каждого, клуб призывает всех к исполнению своих обязанностей и умиротворению.

ПСЖ, его руководство, игроки и все сотрудники не терпят нетерпимости на поле и за его пределами. Борьба с расизмом и всеми формами дискриминации является одним из основных обязательств клуба. ПСЖ не будет беспокоиться об этом эпизоде, и все остаются полностью сосредоточенными на предстоящей игре.

Незадолго до этого выступления Гальтье сообщил клубному каналу, что глубоко потрясён обвинениями в свой адрес.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:06
Во всем виноват Месси.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:26
Вся команда должна настраиваться на игру,а не только тренер.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:27
В принципе руководство поступило мудро.
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