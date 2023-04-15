ПСЖ поддержал Гальтье после обвинений в адрес тренера

ПСЖ поддержал главного тренера команды Кристофа Гальтье после обвинений.
До начала пресс-конференции наставника перед матчем 31-го тура Лиги 1 с «Лансом» представитель парижан зачитал пресс-релиз.
Прежде чем начать пресс-конференцию, ПСЖ хотел бы сделать некоторые разъяснения. В средствах массовой информации были выдвинуты серьёзные обвинения против нашего тренера Кристофа Гальтье. Он категорически отрицает их и объявил, что собирается подать жалобу.
Клуб поддерживает Кристофа Гальтье после многочисленных и неприемлемых угроз, которые он получил, и теперь хочет, чтобы истина была установлена правосудием. В ожидании завершения судебного процесса и в целях обеспечения безопасности каждого, клуб призывает всех к исполнению своих обязанностей и умиротворению.
ПСЖ, его руководство, игроки и все сотрудники не терпят нетерпимости на поле и за его пределами. Борьба с расизмом и всеми формами дискриминации является одним из основных обязательств клуба. ПСЖ не будет беспокоиться об этом эпизоде, и все остаются полностью сосредоточенными на предстоящей игре.
Незадолго до этого выступления Гальтье сообщил клубному каналу, что глубоко потрясён обвинениями в свой адрес.