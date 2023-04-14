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Аллегри разозлился на экс-игрока «Зенита» из-за подаренной футболки

вчера, 20:15

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри во время первого поединка 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» (1:0) разозлился на полузащитника Леандро Паредеса.

Причиной стало поведение аргентинца — в конце встречи команд игрок подарил свою футболку болельщику, подумав, что на поле в этом матче он уже не появится. После этого срочная замена потребовалась Мануэлю Локателли, Аллегри решил выпустить на поле вместо него Паредеса. В итоге замена задержалась на несколько минут, ибо Леандро пришлось убежать в раздевалку за запасной майкой. Наставник туринцев отреагировал на это эмоционально.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:41
За такое надо наказывать.
Asper
Asper
вчера в 22:15
"Какого ***, достал" 😂😂😂
Baggio R.
Baggio R. ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Передасом, наверное)
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:53
Жаль не знаю итальянского : интересно какими словами называет Аллегри Паредеса?
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:48
Ювентус всё равно добился победы.
Гость
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