Аллегри разозлился на экс-игрока «Зенита» из-за подаренной футболки

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вчера, 20:15

Главный тренер «Ювентуса» во время первого поединка 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» (1:0) разозлился на полузащитника .

Причиной стало поведение аргентинца — в конце встречи команд игрок подарил свою футболку болельщику, подумав, что на поле в этом матче он уже не появится. После этого срочная замена потребовалась Мануэлю Локателли, Аллегри решил выпустить на поле вместо него Паредеса. В итоге замена задержалась на несколько минут, ибо Леандро пришлось убежать в раздевалку за запасной майкой. Наставник туринцев отреагировал на это эмоционально.