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Тухель прокомментировал конфликт Мане и Сане

вчера, 17:31

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что конфликт между футболистами команды Садио Мане и Лероем Сане улажен.

Все уладили. Отстранение на одну игру и штраф – таковы последствия. Я не видел этого эпизода, поскольку находился в тренерской. Разумеется, мы все это обсудили с участниками конфликта, футболистами и персоналом. Этот вопиющий эпизод нас озадачил, поэтому важно было все уладить до следующей тренировки. Вчера мы сделали это. Мы все обсудили, можем спокойно работать дальше.

То, как участники конфликта с этим справились, возымело полезный эффект. Вчера у нас была дружеская атмосфера. Она и сейчас сохраняется. Что касается Мане, то я первый, кто будет его защищать. Я давно знаю его, он профессионал. Я также знаком с его окружением. Он никогда не был в чем-то виновен. Случившееся выходит за рамки правил поведения, он это понял и принес извинения.

Было бы хорошо, если бы происходящее в раздевалке оставалось там. Тогда бы нам не пришлось это комментировать. Все ошибаются. Садио ошибся. Но он, как и Лерой, образцово повел себя после этого. Я хочу, чтобы все это осталось в раздевалке.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:49
Крот выносит всё?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:48
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:20
Мане ударил Сане,Сане простил Мане,
меж ними встал храбрый Тухель...
Какое до них дело мИне???
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:39
Тухель как тренеру, тем более только что пришедшему негоже принимать чью то сторону и дальше продолжать конфликт.
Так сказали бы 99 тренеров из 100.
Почему не все 100? Один дурачок всегда найдётся.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 18:37
А, я- всегда его Уважал!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:37
Сами разберутся - это рабочий процесс их внутренняя кухня.
salleeh
salleeh
вчера в 18:34
Я зауважал ТТ после этих слов, в них есть здравый смысл.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:56
Это временно, до следующей стычки
Гость
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