Тухель прокомментировал конфликт Мане и Сане

Главный тренер «Баварии» рассказал, что конфликт между футболистами команды и улажен.

Все уладили. Отстранение на одну игру и штраф – таковы последствия. Я не видел этого эпизода, поскольку находился в тренерской. Разумеется, мы все это обсудили с участниками конфликта, футболистами и персоналом. Этот вопиющий эпизод нас озадачил, поэтому важно было все уладить до следующей тренировки. Вчера мы сделали это. Мы все обсудили, можем спокойно работать дальше.

То, как участники конфликта с этим справились, возымело полезный эффект. Вчера у нас была дружеская атмосфера. Она и сейчас сохраняется. Что касается Мане, то я первый, кто будет его защищать. Я давно знаю его, он профессионал. Я также знаком с его окружением. Он никогда не был в чем-то виновен. Случившееся выходит за рамки правил поведения, он это понял и принес извинения.

Было бы хорошо, если бы происходящее в раздевалке оставалось там. Тогда бы нам не пришлось это комментировать. Все ошибаются. Садио ошибся. Но он, как и Лерой, образцово повел себя после этого. Я хочу, чтобы все это осталось в раздевалке.