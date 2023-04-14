Тухель прокомментировал конфликт Мане и Сане

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что конфликт между футболистами команды Садио Мане и Лероем Сане улажен.
Все уладили. Отстранение на одну игру и штраф – таковы последствия. Я не видел этого эпизода, поскольку находился в тренерской. Разумеется, мы все это обсудили с участниками конфликта, футболистами и персоналом. Этот вопиющий эпизод нас озадачил, поэтому важно было все уладить до следующей тренировки. Вчера мы сделали это. Мы все обсудили, можем спокойно работать дальше.
То, как участники конфликта с этим справились, возымело полезный эффект. Вчера у нас была дружеская атмосфера. Она и сейчас сохраняется. Что касается Мане, то я первый, кто будет его защищать. Я давно знаю его, он профессионал. Я также знаком с его окружением. Он никогда не был в чем-то виновен. Случившееся выходит за рамки правил поведения, он это понял и принес извинения.
Было бы хорошо, если бы происходящее в раздевалке оставалось там. Тогда бы нам не пришлось это комментировать. Все ошибаются. Садио ошибся. Но он, как и Лерой, образцово повел себя после этого. Я хочу, чтобы все это осталось в раздевалке.
меж ними встал храбрый Тухель...
Какое до них дело мИне???
меж ними встал храбрый Тухель...
Какое до них дело мИне???
Так сказали бы 99 тренеров из 100.
Почему не все 100? Один дурачок всегда найдётся.
Так сказали бы 99 тренеров из 100.
Почему не все 100? Один дурачок всегда найдётся.