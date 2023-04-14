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Украина может сняться с отбора Евро-2024

вчера, 13:40

Сборная Украины может сняться с отборочного турнира Евро-2024. Сегодня Министерство спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в турнирах, где выступают белорусские и российские атлеты.

Таким образом, сборная Украины по футболу, вероятно, снимется с отбора Евро-2024, потому что в отборочном турнире выступает и команда Беларуси.

Напомним, ранее ходили слухи, что сборную Беларуси могут исключить из отбора Евро-2024, однако на последнем Конгрессе УЕФА это решение не было принято.

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