Украина может сняться с отбора Евро-2024

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вчера, 13:40

Сборная Украины может сняться с отборочного турнира Евро-2024. Сегодня Министерство спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в турнирах, где выступают белорусские и российские атлеты.

Таким образом, сборная Украины по футболу, вероятно, снимется с отбора Евро-2024, потому что в отборочном турнире выступает и команда Беларуси.