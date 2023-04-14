Украина может сняться с отбора Евро-2024

Сборная Украины может сняться с отборочного турнира Евро-2024. Сегодня Министерство спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в турнирах, где выступают белорусские и российские атлеты.
Таким образом, сборная Украины по футболу, вероятно, снимется с отбора Евро-2024, потому что в отборочном турнире выступает и команда Беларуси.
Напомним, ранее ходили слухи, что сборную Беларуси могут исключить из отбора Евро-2024, однако на последнем Конгрессе УЕФА это решение не было принято.