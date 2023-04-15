Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИталия. Серия А 2022/2023

Анонимы разослали предложения о продаже носа статуи Ибрагимовича

вчера, 16:38

Анонимная группа «The Nose Club» хочет продать нос статуи нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича за 1,1 крон. Об этом сообщает Sydsvenskan.

По информации источника, электронные письма с предложением получили несколько человек, включая председателя комитета по культуре парламента Швеции Янна Грёнхольма. Письма, к которым прилагалась фотография носа, также получили мэр Милана Джузеппе Сала и скульптор Петер Линд.

Статуя футболиста появилась в октябре 2019 года в родном городе форварда — Мальмё. В следующем месяце стало известно, что игрок стал совладельцем соперника клуба — «Хаммарбю». Вскоре после этого статуя подверглась нападениям.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Супруга Хакими не получит имущество и состояние игрока
Вчера, 13:55
Месси сидит с чемоданом в новой рекламе Louis Vuitton
14 апреля Фото
Реклама азартных игр исчезнет с передней части футболок клубов АПЛ
13 апреля
«Спартак» не поздравил Федуна. Судьба беспощадна к миллиардерам из РПЛ
12 апреляВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии8
Воспитанник «Краснодара» рассказал об отношении Галицкого к клубу
12 апреля
В предматчевой программке «Лутона» было зашифровано оскорбительное послание
12 апреля Фото
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:36
Произведение Николая Васильевича Гоголя "НОС" на современный лад .
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23
Между прочим у этой статуи отпилили ещё и мизинец на ноге, так что не исключено, что скоро "всплывёт" второй лот... ). Ну а если серьёзно без носа эта статуя выглядит ужасно. Просто жуть....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:53
Молодцы ребята, троллинг удался!!!
1,1 крон это 4,27 российских рублей.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:23
Ахахаха. Ну и цена).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:53
Знатно потроллили Ибру. Лишь бы он не нашёл этих шутников...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:50, ред.
Продажа носа 👃 статуи Ибрагимовича !)
Sotheby's !
shlomo
shlomo
вчера в 16:49
Шутники, однако....:)))... что то дешево предлагают за целый нос...;))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 