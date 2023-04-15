Анонимы разослали предложения о продаже носа статуи Ибрагимовича

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вчера, 16:38

Анонимная группа «The Nose Club» хочет продать нос статуи нападающего «Милана» за 1,1 крон. Об этом сообщает Sydsvenskan.

По информации источника, электронные письма с предложением получили несколько человек, включая председателя комитета по культуре парламента Швеции Янна Грёнхольма. Письма, к которым прилагалась фотография носа, также получили мэр Милана Джузеппе Сала и скульптор Петер Линд.

Статуя футболиста появилась в октябре 2019 года в родном городе форварда — Мальмё. В следующем месяце стало известно, что игрок стал совладельцем соперника клуба — «Хаммарбю». Вскоре после этого статуя подверглась нападениям.