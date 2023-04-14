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ГлавнаяНовостиВокруг футболаФранция. Лига 1 2022/2023

Месси сидит с чемоданом в новой рекламе Louis Vuitton

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амурец
амурец
вчера в 23:21
Только к рекламе и годен
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:05
...даже в гриме легко угадывается рекламщик небольшого роста...!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:18, ред.
Геша проиграл Месси даже в шахматы, играя белыми... От злости стырил доску с фигурами и сбежал в пески... Теперь играет с верблюдами ... Верблюды выигрывают... От того и бутылки на бровке летят... Доказано... А-ха-ха-ха..♟️🐪♟️🐫♟️🐪..
eqywpmaxe28f
eqywpmaxe28f
вчера в 18:58
Может он собрал вещи и ждёт вызов в Барселону???
Nazi
Nazi ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 18:58
Взаимосвязь нельзя разгладеть глазами, ее видит лишь совесть :)
drug01
drug01
вчера в 18:56
Молодец! Как он умеет хо-ро-шо играть и от жизни брать большие гонорары....
memphis
memphis
вчера в 18:34
С чемоданами под деньги, ждёт кто больше даст и вылетает
m4arwtxyacu4
m4arwtxyacu4
вчера в 18:31
Ну во первых это реклама, но по иронии судьбы скорее всего и ощущения самого Месси.
У него куча предложении, его хотят видеть многие клубы, как в Европе, так и других континентах.
Весь мир гадает, останется он в ПСЖ или вернётся в Барсу, а может рванёт в МЛС, где все клубы лиги договорились скинутся ради того, что он просто приехал в их лигу.
Есть ещё один вариант и это приведёт его главного оппонента в карьере в дикую ярость и возможно отправит его в длительную депрессию.
Саудиты предлагают в два раза больше чем положили португальцу.
Летом будет жарко.
112910415
112910415
вчера в 18:22
хорош чемодан, ничего не скажешь
Elliada
Elliada
вчера в 18:04
    Shafterhopf
    Shafterhopf ответ Nazi (раскрыть)
    вчера в 18:01, ред.
    Не вижу никакой взаимосвязи между тем, что он миллиардер и ему от этого должно стать стыдно сниматься в рекламе. И причем тут реклама LV в которой снялся Месси и миллионы голодающих. Если бы он не снялся в ней, то стало бы меньше голодных?
    Nazi
    Nazi ответ Shafterhopf (раскрыть)
    вчера в 17:55
    Потому, что будучи уже миллиардером, как минимум должно быть стыдно рекламировать предметы мишуры в мире где миллионам нечего пожрать..
    Shafterhopf
    Shafterhopf ответ Nazi (раскрыть)
    вчера в 17:52, ред.
    Извиняюсь, а почему он должен "гнушаться" рекламировать что-либо? Пусть это будут чипсы или чемоданы за 100 тыс $? Он медийная личность, уже больше чем просто футболист, для рекламодателей выгодно привлекать его к подобной работе, ему выгодно получать деньги за "15 минут съемок" - все довольны, кого это касается.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:49
    Роналду в этот раз не позвали?? Намек, что лузеры им не нужны?
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:46
    Это не чемоданы, это его кошельки.)))
    Nazi
    Nazi
    вчера в 17:44, ред.
    Ненасытный инстаграмщик сидит на чемоданах набитых чипсами. Даже заработав миллиард он не гнушается рекламировать дурацкие чумоданы с ценником способным прокормить целую эфиопскую деревню :)

    Арно гений. Теперь огромная армия (а их к сожалению подавляющее большинство) с такими же тупыми мордами ринуться закладывать квартиры лишь бы быть больше похожими на чипсоеда.
    Чфырчко 1
    Чфырчко 1 ответ Shafterhopf (раскрыть)
    вчера в 17:42
    Точно. Только так можно догнать Рона.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 17:41
    Осталось узнать: Куда куплен дорогой билет в бизнес-класс ,в одну сторону.
    Чфырчко 1
    Чфырчко 1
    вчера в 17:39
    Как в жизни. То пешком, то сидит. Скоро на поле сидеть будет.
    Ну и гном на сундуке с золотом - тоже образно.
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    вчера в 17:38, ред.
    Сидит он на сундуке (Haute 110 Канва Monogram).
    И если тут искать "намеки" на переход в Барселону, то можно найти еще один более скрытый: в этот чемодан легко поместиться труп Роналду с его рекордами.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:36
    Сидеть на чемодане можно,а на наркоте нельзя, хороший слоган!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:34
    Многозначительная реклама или ничего личного - просто бизнес?
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