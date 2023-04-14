Месси сидит с чемоданом в новой рекламе Louis Vuitton

Нападающий ПСЖ Лионель Месси вновь принял участие в съемках рекламы Louis Vuitton.
Аргентинец снялся в рекламе чемоданов. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в «Барселону».
Нападающий ПСЖ Лионель Месси вновь принял участие в съемках рекламы Louis Vuitton.
Аргентинец снялся в рекламе чемоданов. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в «Барселону».
У него куча предложении, его хотят видеть многие клубы, как в Европе, так и других континентах.
Весь мир гадает, останется он в ПСЖ или вернётся в Барсу, а может рванёт в МЛС, где все клубы лиги договорились скинутся ради того, что он просто приехал в их лигу.
Есть ещё один вариант и это приведёт его главного оппонента в карьере в дикую ярость и возможно отправит его в длительную депрессию.
Саудиты предлагают в два раза больше чем положили португальцу.
Летом будет жарко.
У него куча предложении, его хотят видеть многие клубы, как в Европе, так и других континентах.
Весь мир гадает, останется он в ПСЖ или вернётся в Барсу, а может рванёт в МЛС, где все клубы лиги договорились скинутся ради того, что он просто приехал в их лигу.
Есть ещё один вариант и это приведёт его главного оппонента в карьере в дикую ярость и возможно отправит его в длительную депрессию.
Саудиты предлагают в два раза больше чем положили португальцу.
Летом будет жарко.