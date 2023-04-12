Воспитанник «Краснодара» рассказал об отношении Галицкого к клубу

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин рассказал об отношении владельца «быков» Сергея Галицкого к команде.
Он уделял нам много внимания. Никогда не забуду, как его вертолёт сел на искусственное поле во время тренировки «Краснодара-2». Он вышел из вертолёта и к каждому футболисту обратился по имени! Мы в этот момент отрабатывали штрафные удары с Кириллом Морозовым. Он подошёл к нам как самый обычный человек и просто мило разговаривал несколько минут. Он очень хорошо ко мне относился, чувствовалось, что он испытывал особую любовь к нашей команде. Никогда не забуду, как высокий Сергей Николаевич в своих кожаный туфлях пинал мяч через стенку на поле.
Лузин рассказал давнишнюю историю, которая случилась 10 лет назад. Тогда Галицкий мечтал, что в лиге чемпионов на поле в составе фк Краснодар выйдет 11 воспитанников своей академии, поэтому так трепетно ко всему относился.
Сейчас же судя по составу фк Краснодар можно сделать вывод, что Галицкий изменил свой подход к делу и самой академии. Он понял, как бы не была прекрасна его академия как говориться на картинке, в реальной жизни всё по-другому.
Нет, он не перестал любить академию и весь свой проект, просто он уже не надеется на это. А мечта так скорее всего и останется мечтой.
Лузин рассказал давнишнюю историю, которая случилась 10 лет назад. Тогда Галицкий мечтал, что в лиге чемпионов на поле в составе фк Краснодар выйдет 11 воспитанников своей академии, поэтому так трепетно ко всему относился.
Сейчас же судя по составу фк Краснодар можно сделать вывод, что Галицкий изменил свой подход к делу и самой академии. Он понял, как бы не была прекрасна его академия как говориться на картинке, в реальной жизни всё по-другому.
Нет, он не перестал любить академию и весь свой проект, просто он уже не надеется на это. А мечта так скорее всего и останется мечтой.