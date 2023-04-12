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Воспитанник «Краснодара» рассказал об отношении Галицкого к клубу

вчера, 10:30

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин рассказал об отношении владельца «быков» Сергея Галицкого к команде.

Он уделял нам много внимания. Никогда не забуду, как его вертолёт сел на искусственное поле во время тренировки «Краснодара-2». Он вышел из вертолёта и к каждому футболисту обратился по имени! Мы в этот момент отрабатывали штрафные удары с Кириллом Морозовым. Он подошёл к нам как самый обычный человек и просто мило разговаривал несколько минут. Он очень хорошо ко мне относился, чувствовалось, что он испытывал особую любовь к нашей команде. Никогда не забуду, как высокий Сергей Николаевич в своих кожаный туфлях пинал мяч через стенку на поле.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:17
Если бы таких Галицких было в каждом регионе хотя бы по одному человеку, и им бы не вставляли палки в колеса, то росфутбол был бы стабильно в пятерке сильнейших, а всех этих соперников в еврокубках от Португалии и ниже по таблице коэффициентов мы бы не замечали. Мечты конечно, учитывая наши реалии. Но Галицкий это реально исключение для нашего футбола.
Здоровья конечно
протон
протон
вчера в 19:15
Этот млрдер клуб городу сделал. Норм чувак
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:58
Согласен. Жить в мечтах и жить в реальности практически невозможно.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:29
Тем не менее,жажда поднять свою команду повыше и политические обстоятельства заставили его отказаться от мечты о команде,составленной из своих воспитанников.Поэтому всё это стало похоже на любовь матери-одиночки,залюбившей своих сыновей до потери мужественности.
Giovanny
Giovanny
вчера в 12:14
Только плохой родитель не любит свое дитя.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:28, ред.
Сергей Галицкий любит футбол и фк Краснодар его детище и странно если бы он относился как-то по-другому.

Лузин рассказал давнишнюю историю, которая случилась 10 лет назад. Тогда Галицкий мечтал, что в лиге чемпионов на поле в составе фк Краснодар выйдет 11 воспитанников своей академии, поэтому так трепетно ко всему относился.

Сейчас же судя по составу фк Краснодар можно сделать вывод, что Галицкий изменил свой подход к делу и самой академии. Он понял, как бы не была прекрасна его академия как говориться на картинке, в реальной жизни всё по-другому.

Нет, он не перестал любить академию и весь свой проект, просто он уже не надеется на это. А мечта так скорее всего и останется мечтой.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:20
Галицкий как и Абрамович, всей душой болеет за свою команду, очень и очень мало таких владельцев. А ну ещё и Райан Рейнольдс (Дедпул) - хороший владелец.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18
"Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте..." )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:45
В общем ничего нового.
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