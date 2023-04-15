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Супруга Хакими не получит имущество и состояние игрока

вчера, 13:55

Полузащитник ПСЖ Ашраф Хакими и Хиба Абук продолжают обсуждать условия развода.

Как сообщается, развод никак не связан с обвинениями в изнасиловании, которые ранее были предъявлены футболисту. Сама актриса сказала, что разрыв произошёл уже давно.

Отмечается, что экс-супруга хотела получить половину активов и состояния марокканца, но оказалось, что имущество уже длительное время записано на его маму. Это разочаровало Хибу. Несмотря на это, адвокаты работают над тем, чтобы общие дети пары, Наим и Амин, ни в чём не нуждались.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:41
Не удивляйте, конкретики то нет....)
112910415
112910415
вчера в 18:35
мама не бросит, мама выручит
протон
протон
вчера в 17:30
Переиграл и уничтожил. Красава Хаким)
Это вам не ручной Икарди)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:12, ред.
Стой!... Или мама будет стрелять... Хе.. Запомни, братишка, одну благодать - не ждёт тебя тёлка, а ждёт тебя Мать... А-ха-ха-ха...🙆..
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:19
Охренеть :"Доброе имя"...и кидок папуаса.Желаю его маме найти молодого супруга,с такими-то деньжищщщщщами. А тому обуть сынка.Кара всех хитрецов настигает.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:16
Или ПОДЛЫЙ? Учитывая,что у него и от неё есть общие дети.Странный комментарий ,для женщины неважно какого,возраста. Чайлд-фри???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:56
Умный человек заранее обезапасил то, что заработал.
Elliada
Elliada
вчера в 15:34
Теперь Хакими лучше не ссориться с мамой
Triem
Triem
вчера в 15:23
Это разочаровало Хабибу.... Ну, не надо было разводиться!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:50
Абрамович, отдавший при разводе 6 млрд евро : "А что так можно было?"
Che81
Che81
вчера в 14:25
Топ-контент)
adekvat
adekvat
вчера в 14:20
Молодец подстраховался.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:10
Старая песня о главном - отгрызть как можно больше от футбольного чебурека мужа и всё это обставить как забота о детях, нет, конечно есть и порядочные жёны..., что то оставляют и детям, доброе имя отца, например)
Гость
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