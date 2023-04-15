Супруга Хакими не получит имущество и состояние игрока

1681556109

вчера, 13:55

Полузащитник ПСЖ и Хиба Абук продолжают обсуждать условия развода.

Как сообщается, развод никак не связан с обвинениями в изнасиловании, которые ранее были предъявлены футболисту. Сама актриса сказала, что разрыв произошёл уже давно.

Отмечается, что экс-супруга хотела получить половину активов и состояния марокканца, но оказалось, что имущество уже длительное время записано на его маму. Это разочаровало Хибу. Несмотря на это, адвокаты работают над тем, чтобы общие дети пары, Наим и Амин, ни в чём не нуждались.