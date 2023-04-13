Реклама азартных игр исчезнет с передней части футболок клубов АПЛ

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вчера, 17:59

Клубы Английской Премьер-Лиги приняли коллективное решение об отказе от размещения рекламы азартных игр от спонсоров с передней части футболок. АПЛ стала первой спортивной лигой в Великобритании, сделавшей это.

Целью является сокращение рекламы азартных игр. Были проведены консультации с участием Лиги, её участников, департамента культуры, а также средств массовой информации в рамках действующего закона об азартных играх.

Премьер-Лига также работает с другими видами спорта над разработкой нового кодекса для ответственного спонсорства азартных игр.

Договор вступит в силу в конце сезона 2025/26.