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Реклама азартных игр исчезнет с передней части футболок клубов АПЛ

вчера, 17:59

Клубы Английской Премьер-Лиги приняли коллективное решение об отказе от размещения рекламы азартных игр от спонсоров с передней части футболок. АПЛ стала первой спортивной лигой в Великобритании, сделавшей это.

Целью является сокращение рекламы азартных игр. Были проведены консультации с участием Лиги, её участников, департамента культуры, а также средств массовой информации в рамках действующего закона об азартных играх.

Премьер-Лига также работает с другими видами спорта над разработкой нового кодекса для ответственного спонсорства азартных игр.

Договор вступит в силу в конце сезона 2025/26.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:40
специально проплаченные футболисты станут поворачиваться к камерам другими сторонами футболок ! )
Ron09
Ron09
вчера в 21:01
Блин я аж прочитал и обрадовался что изчезнет на тв перед матчем и во время перерыва... Реально заколебали
SEREGA19
SEREGA19
вчера в 20:17
лучше бы с этого сайта убрали
Gahi
Gahi
вчера в 19:53
Видимо букмекеры стали активно влиять на результат.
qr9ngzfv4avy
qr9ngzfv4avy
вчера в 19:50, ред.
Неймар: "Всё, в АПЛ я точно не поеду играть".
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 19:28
Что-то они поторопились с введением новых правил. Лучше вводить их с сезона 2035/36, не раньше. Надо всё ещё как следует рассмотреть и обсудить.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 19:15
Класс, а у нас клубы переименовывают в честь ставочников
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:51
Значит теперь , размещение рекламы на задней части, обойдётся значительно дороже....
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:48
Вот бы еще чемп согласился отказаться от рекламы букмекеров
sova147
sova147
вчера в 18:10
Нам долго ждать придётся. За это время сколько денег у течёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:08
Хорошо, что додумались до этого...
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