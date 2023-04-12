«Спартак» не поздравил Федуна. Судьба беспощадна к миллиардерам из РПЛ

1681303650

сегодня, 15:47

Богачи не построили для себя уютную лигу.

Федун не заслужил неуважение от ФК «Спартак»

Дзюба в «юмористическом» шоу заявил, что Федун дважды ползал вокруг нападающего, умоляя остаться в «Спартаке». Тот же Артём не заметил Семака, хотя посмотрел на тренера, пытавшегося пожать ему руку. Учился манерам у «Спартака»? Клуб не поздравил бывшего владельца с днём рождения. А ведь Федун и Алекперов не продали, а отдали клуб, раз не забрали себе деньги.

Фигуристов и чиновников «Спартак» поздравляет. Вспоминается фото стадиона, когда выгнали Карреру. И решение «Спартака» не упоминать Глушакова. Эффект бумеранга? Само по себе событие мелкое, но тащит за собой лавину глобальности. Клубу ведь подарен стадион, в который Федун и Алекперов вкладывали свои деньги, не только «Лукойла». Поступили новые боссы некрасиво.

Федун и Салихова обеспечили «Спартаку» узнаваемость. А что у клуба есть, кроме популярности? «Урал» не обыграли. «Динамо» не победили. Будущий молодой отец Абаскаль может уйти. Заманивают Карпина, но циничный Валерий Георгиевич откажется, если не увидит менеджеров, которым доверяет. При всей неоднозначности Федуна как соавтора РПЛ , «Спартак» без него может увянуть.

С другой стороны, и грамотно потратить нефтяные миллиарды Леонид Арнольдович в футболе не сумел. Нужно и дальше вбрасывать в клуб 8-11 миллиардов рублей в год, собирая поражения. «Спартак» вряд ли заменит «Зенит» на посту вечного чемпиона в ближайшие годы. А ведь по стартовым характеристикам шансы были. Но даже ЦСКА оказывался первым чаще, чем «Спартак».

Миллиардеры из провинции не добились успехов

Финал «Рубина» — Первая лига и отсутствие интереса к футболу в Казани. Самый богатый человек Свердловской области много лет назад давал небольшие деньги ЦСКА , но ради рекламы своих компаний через «армейцев». И он не сделал «Урал» новым «Рубином» с еврокубками и борьбой за чемпионство. Московский футбольный проект Ротенберга – «Динамо», был менее удачным, чем более дешевый сочинский клуб.

Вряд ли «Сочи» построен на века. Особенно без фанатов. Не на века был и «Анжи» Сулейманова. История громкая, приехали Это’О и Роберто Карлос. Но проект резко свернули, футболистов раздали, деньги потрачены впустую. В провинции нет счастливых историй, хотя даже новый самый богатый человек – Андрей Мельниченко, зарабатывает в России на минеральных удобрениях, железной руде и угле.

Да и во второй столице не все гладко в футболе. Успехи Миллера выбиваются из общей серии других богатых соавторов клубов, но посмотрите на кубковые результаты «Зенита». В Европе натерпелись горюшка. В кубковых матчах в России тоже чаще всего следуют вылеты. Нет команды с характером, хотя есть мощный фаворит за счет покупок и бюджета клуба. Без большого успеха в плей-офф ЛЧ «Зенит» так и не стал европейской величиной, финал проекта – силач, который издевается над коротышками.

Богачи сознательно обошли российский футбол

Лисин, Михельсон, Мордашов и Тимченко не связали себя с футбольными клубами, видя ошибку Федуна и Алекперова. Главы РЖД тоже старались не сильно светиться, когда «Локомотив» проигрывал. Усманов и Абрамович вкладывали деньги в АПЛ . Миллиардеры в России редко любят футбол, как Федун. Нет сомнений, что Леонид Арнольдович не разбирается в предмете хотя бы так, как в торговле нефтью, но он фанат.

Любить ради развития важно. Умные бездушные боссы клубов АПЛ окружили себя мотивированными людьми из футбола ради успеха. Плохо, что РПЛ российские миллиардеры считали бесперспективной. За 20 лет могли написать рыночные правила и добиться прогресса. Могли получить другой мир. Но что объединяет богачей российского футбола? Они не требовали право голоса. Выдумали лимит? Скушали, не поперхнулись.

Дикое судейство? Все молчат, когда ошибки в их пользу. «Спартак» не начнет протестовать, хотя в ЭСК признали ляпы арбитра в дерби. Может, от Fan ID отбились на этапе обсуждения? Теперь даже «Зенит» не загадывает на год вперед. Мир меняется, но когда есть правовой базис, а рядом профессионалы, то переживать кризисы проще. В РПЛ фундамента нет. Миллиардеры не создали благодарную футбольную систему.

Без частных денег РПЛ обрекается на увядание

Хотя бы потому, что частный владелец скорее будет следить за расходами. А Федун не следил. Отношение «Спартака» к нему как символ отсутствия взаимного уважения в РПЛ . А еще символ ближайшего будущего. Никого не вспомнят добрым словом, за исключением Галицкого. Хотя и его футбольный успех ограничен. У Федуна, Миллера и людей из ЦСКА есть титулы. «Краснодару» пока не хватает побед.

А всему футболу не хватило частных денег, которые бы тратили грамотнее, чем государственные. Поступок новых боссов «Спартака» как эпилог эпохи. За двадцать лет у десятка российских миллиардеров были возможности зайти в РПЛ . Купить себе клубы, причем лучше не в столице. Повоевать в футболе с корпорациями, где главы не всегда официальные миллиардеры, но люди с влиянием на процессы.