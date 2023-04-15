Гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи о своём уходе из клуба

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вчера, 21:22

Генеральный директор «Спартака» оценил слухи о своем возможном уходе из клуба.

Слухи о моем уходе? Вообще на это не реагирую.

Ранее сообщалось, что в совет директоров «красно-белых» могут войти новые люди.