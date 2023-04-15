Гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи о своём уходе из клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил слухи о своем возможном уходе из клуба.
Слухи о моем уходе? Вообще на это не реагирую.
Ранее сообщалось, что в совет директоров «красно-белых» могут войти новые люди.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил слухи о своем возможном уходе из клуба.
Слухи о моем уходе? Вообще на это не реагирую.
Ранее сообщалось, что в совет директоров «красно-белых» могут войти новые люди.
И гегемонии Зенита не угрожает...и команду из нижней части таблицы вытащил....
Сразу видно умеет работать в системе...
Удачи и долгой карьеры в команде...
Благо Тедеско-Ванолей-Абаскалей в европах пруд пруди...
Надеюсь через 2 месяца на 50-и летний Юбилей ему подарят карт-бланш на долгое и плодотворное сотрудничество....
А на счёт увольнения - молодец что не обращает внимания....люди с таким опытом работы в сфере безопасности и руководящих должностях - на вес золота - без работы не останется....
УДАЧИ ЕМУ !!!
И гегемонии Зенита не угрожает...и команду из нижней части таблицы вытащил....
Сразу видно умеет работать в системе...
Удачи и долгой карьеры в команде...
Благо Тедеско-Ванолей-Абаскалей в европах пруд пруди...
Надеюсь через 2 месяца на 50-и летний Юбилей ему подарят карт-бланш на долгое и плодотворное сотрудничество....
А на счёт увольнения - молодец что не обращает внимания....люди с таким опытом работы в сфере безопасности и руководящих должностях - на вес золота - без работы не останется....
УДАЧИ ЕМУ !!!
Христос воскресе.
Христос воскресе.