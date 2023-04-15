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Гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи о своём уходе из клуба

вчера, 21:22

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил слухи о своем возможном уходе из клуба.

Слухи о моем уходе? Вообще на это не реагирую.

Ранее сообщалось, что в совет директоров «красно-белых» могут войти новые люди.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:49
Хороший директор...правильный....
И гегемонии Зенита не угрожает...и команду из нижней части таблицы вытащил....
Сразу видно умеет работать в системе...
Удачи и долгой карьеры в команде...
Благо Тедеско-Ванолей-Абаскалей в европах пруд пруди...
Надеюсь через 2 месяца на 50-и летний Юбилей ему подарят карт-бланш на долгое и плодотворное сотрудничество....
А на счёт увольнения - молодец что не обращает внимания....люди с таким опытом работы в сфере безопасности и руководящих должностях - на вес золота - без работы не останется....
УДАЧИ ЕМУ !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 05:02, ред.
Они же не главбух, который прилип одним местом к РФС, денюжку общую с дебетом, с кредитом выводит и подписи ставит десятилетия). Кащеи Бессмертные..ёпта)).
Христос воскресе.
Giovanny
Giovanny
вчера в 23:26
Распил денег продолжается, директора и тренеры меняются, футбол нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:23
Глядя в его честное волевое лицо - делаешь вывод, что по ходу он не на, что не реагирует.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:20
Мол,я тут прописался навечно! Парень,тут даже Арнольдыч "навечно "не усидел ,хотя и продержался два десятилетия.Рекордсмен!
Гость
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