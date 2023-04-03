Упрямый Боэли ведёт «Челси» к краху. Осталось вылететь от «Реала»

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вчера, 23:19

Не угадают с тренером – рискнут клубом.

Боэли и Эгбали – дилетанты в футболе

Известное американское спортивное издание, которое знает совладельца «Челси» лучше, чем европейцы, подписало его фотографию после увольнения Поттера набором из четырех слов:

Невежественный. Упрямый. Необразованный. Потерянный.

Так можно описать не только босса лондонского клуба. В прошлом сезоне в АПЛ было десять увольнений тренеров. В этом уже двенадцать. Не сказать, что все отставки нелогичные, но сразу возникает вопрос. А кто выбирал тренерами Лэмпарда, Марша, Джонса и Лаже? Когда Боэли и Эгбали принимали решение об отставке Тухеля, то они ни с кем с опытом в футболе не посоветовались. Когда руководители «Челси» дают футбольные комментарии, то видно, что оба не разбираются в предмете.

Тренером выбрали Поттера без опыта работы со звездами. Обещали доверять годами, иначе Грэм работать не умеет. В результате ориентировались на скандирование трибун, а народ вспоминал Тухеля и Абрамовича, что бесило Боэли. Отставка Грэма оказалась ситуативным решением. Его приняли ночью, хотя днем думали иначе. Результат – «Челси» не договорился с новым наставником загодя. Матч против избитого «Ливерпуля» во вторник, а игра с «Реалом» через неделю.

Не только отставка Тухеля была ошибкой

Увольнение Томаса, хотя именно на его вкус Боэли ориентировался, совершая летние трансферы, было спонтанным и глупым. Чего стоит только подписание Обамеянга, которого Поттер позже игнорировал. Кулибали и Фофана покупались, ведь параллельно от Боэли убежали Рюдигер и Кристенсен. Аспиликуэту умоляли остаться, хотя тоже хотел перебраться в Каталонию. Тухель жаловался, что с покупкой новичков затянули. И не все доехали. Например, Томас рассчитывал на сильную замену для Лукаку.

Боэли не разбирается. Не только не понимал, будут ли сочетаться между собой новички, а и пытался навредить «Арсеналу», словно «Челси» сейчас является для Артеты конкурентом. Перехватили Фелиша и Мудрика. А схему с разбитием платежей на много лет придумали, ведь финансовой подушки нет. Клуб выкупили у Абрамовича в складчину. И если не угадают со следующим наставником, то «Челси» может надолго выпасть из пула ЛЧ . Так случалось с «канонирами» и ударило по финансам.

За Фернандеса, Мудрика, Бадьяшиля, Кукурелью и двух Фофана придется отдать деньги. Если не вернутся быстро в топ-4, то отдавать нечем. Много импульсивных решений. Ходы, от которых стоило отказаться. Как только «Шахтёр» устроил аукцион за Мудрика, стоило уйти в сторону. Также удивляет история с двумя спортивными директорами, один из которых из «Брайтона», но предал Поттера. Боэли и Эгбали испугались размаха нового проекта. Вложены миллиарды фунтов, вот и нервничают.

Босс понятия не имеет, чего хочет от «Челси»

Лондонский клуб приучили, что тренеры приходят и уходят. Но не стоит приписывать Абрамовичу то, чего он делать не умеет. Роман Аркадьевич не является великим футбольным стратегом. Зато у него неприлично много денег, которые радостно тратил в Лондоне. И Грановская иногда приходила с элегантными решениями. Впрочем, Марина Владимировна тоже отталкивалась от права на ошибку за сотни миллионов евро. Есть ли у Боэли и его союзников такой запас прочности?

Поттеру выплатят безумную компенсацию. Но с порога не наладили связь с трибунами. И не знали наперед, кто будет новым тренером. Технический директор топит за Нагельсманна, ведь работал с ним в «Лейпциге». Спортивные директоры сидят тихо, им бы не потерять работу с дикой зарплатой. А Боэли сомневается, что 35-летний наставник справится с коллективом, ведь Кан и Салихамиджич настаивают на проблемах «Баварии» с дисциплиной. Юлиан любит конфликты.

Новым владельцам «Челси» не стоило трогать Тухеля. Немец вряд ли работал дольше, чем Клопп и Гвардола. Но кто выигрывал АПЛ ? «Ливерпуль» и четырежды «Манчестер Сити». Теперь четвертый в списке долгожителей чемпионата – Артета, идет на первом месте. Тренерская стабильность влияет. Боэли этого не понимает, ведь вряд ли знал правила футбола до прошлого лета. Поттер тоже плохо понимал, куда попал. Со Стерлингом, Зиешем и Обамеянгом шутки плохи.

У «Челси» теперь бардак на всех уровнях в клубе

Нет менеджеров, которым хочется доверять. Нет главного тренера. И поиски нового утруднены. Многие с интуицией откажутся иметь дело с Боэли. Зато есть три десятка футболистов, из которых изначально самый важный – Канте, уйдет, он сыграл 207 минут в АПЛ . Также увидели трансферы на более чем полмиллиарда фунтов за сезон. Причем зимние сделки явно курировал сам Боэли, ведь похоже на начало пути Абрамовича, когда хватал всех подряд.

С другой стороны, есть 288 ударов «Челси» Поттера с игры, не считая двух пенальти. Сама неудача Грэма не оспаривается, у тренера точно не получилось. Но и назвать «Челси» бездарной командой нельзя. Могли набрать больше очков. Лишь 19 голов с игры после почти трех сотен ударов это невероятно мало. Поттер не получил поддержку руководства, его уволили быстрее всех. Боэли переплюнул Абрамовича, который дольше терпел Виллаш-Боаша.

Чего не хватило Поттеру? Того, о чем говорили в день назначения – опыта работы со звездами. Футболисты точно не были за него горой. Ведь видели, что большой процесс запущен, а тонкой тренерской наладки нет. Поттер оказался слишком мягким наставником. Он предлагал, а не приказывал. Впрочем, не только Энцо Фернанандес старался, той же «Астон Вилле» могли забить парочку, если бы Эмилиано Мартинес сыграл хуже, или били хитрее.