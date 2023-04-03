Упрямый Боэли ведёт «Челси» к краху. Осталось вылететь от «Реала»

Не угадают с тренером – рискнут клубом.
Боэли и Эгбали – дилетанты в футболе
Известное американское спортивное издание, которое знает совладельца «Челси» лучше, чем европейцы, подписало его фотографию после увольнения Поттера набором из четырех слов:
Невежественный. Упрямый. Необразованный. Потерянный.
Так можно описать не только босса лондонского клуба. В прошлом сезоне в АПЛ было десять увольнений тренеров. В этом уже двенадцать. Не сказать, что все отставки нелогичные, но сразу возникает вопрос. А кто выбирал тренерами Лэмпарда, Марша, Джонса и Лаже? Когда Боэли и Эгбали принимали решение об отставке Тухеля, то они ни с кем с опытом в футболе не посоветовались. Когда руководители «Челси» дают футбольные комментарии, то видно, что оба не разбираются в предмете.
Тренером выбрали Поттера без опыта работы со звездами. Обещали доверять годами, иначе Грэм работать не умеет. В результате ориентировались на скандирование трибун, а народ вспоминал Тухеля и Абрамовича, что бесило Боэли. Отставка Грэма оказалась ситуативным решением. Его приняли ночью, хотя днем думали иначе. Результат – «Челси» не договорился с новым наставником загодя. Матч против избитого «Ливерпуля» во вторник, а игра с «Реалом» через неделю.
Не только отставка Тухеля была ошибкой
Увольнение Томаса, хотя именно на его вкус Боэли ориентировался, совершая летние трансферы, было спонтанным и глупым. Чего стоит только подписание Обамеянга, которого Поттер позже игнорировал. Кулибали и Фофана покупались, ведь параллельно от Боэли убежали Рюдигер и Кристенсен. Аспиликуэту умоляли остаться, хотя тоже хотел перебраться в Каталонию. Тухель жаловался, что с покупкой новичков затянули. И не все доехали. Например, Томас рассчитывал на сильную замену для Лукаку.
Боэли не разбирается. Не только не понимал, будут ли сочетаться между собой новички, а и пытался навредить «Арсеналу», словно «Челси» сейчас является для Артеты конкурентом. Перехватили Фелиша и Мудрика. А схему с разбитием платежей на много лет придумали, ведь финансовой подушки нет. Клуб выкупили у Абрамовича в складчину. И если не угадают со следующим наставником, то «Челси» может надолго выпасть из пула ЛЧ. Так случалось с «канонирами» и ударило по финансам.
За Фернандеса, Мудрика, Бадьяшиля, Кукурелью и двух Фофана придется отдать деньги. Если не вернутся быстро в топ-4, то отдавать нечем. Много импульсивных решений. Ходы, от которых стоило отказаться. Как только «Шахтёр» устроил аукцион за Мудрика, стоило уйти в сторону. Также удивляет история с двумя спортивными директорами, один из которых из «Брайтона», но предал Поттера. Боэли и Эгбали испугались размаха нового проекта. Вложены миллиарды фунтов, вот и нервничают.
Босс понятия не имеет, чего хочет от «Челси»
Лондонский клуб приучили, что тренеры приходят и уходят. Но не стоит приписывать Абрамовичу то, чего он делать не умеет. Роман Аркадьевич не является великим футбольным стратегом. Зато у него неприлично много денег, которые радостно тратил в Лондоне. И Грановская иногда приходила с элегантными решениями. Впрочем, Марина Владимировна тоже отталкивалась от права на ошибку за сотни миллионов евро. Есть ли у Боэли и его союзников такой запас прочности?
Поттеру выплатят безумную компенсацию. Но с порога не наладили связь с трибунами. И не знали наперед, кто будет новым тренером. Технический директор топит за Нагельсманна, ведь работал с ним в «Лейпциге». Спортивные директоры сидят тихо, им бы не потерять работу с дикой зарплатой. А Боэли сомневается, что 35-летний наставник справится с коллективом, ведь Кан и Салихамиджич настаивают на проблемах «Баварии» с дисциплиной. Юлиан любит конфликты.
Новым владельцам «Челси» не стоило трогать Тухеля. Немец вряд ли работал дольше, чем Клопп и Гвардола. Но кто выигрывал АПЛ? «Ливерпуль» и четырежды «Манчестер Сити». Теперь четвертый в списке долгожителей чемпионата – Артета, идет на первом месте. Тренерская стабильность влияет. Боэли этого не понимает, ведь вряд ли знал правила футбола до прошлого лета. Поттер тоже плохо понимал, куда попал. Со Стерлингом, Зиешем и Обамеянгом шутки плохи.
У «Челси» теперь бардак на всех уровнях в клубе
Нет менеджеров, которым хочется доверять. Нет главного тренера. И поиски нового утруднены. Многие с интуицией откажутся иметь дело с Боэли. Зато есть три десятка футболистов, из которых изначально самый важный – Канте, уйдет, он сыграл 207 минут в АПЛ. Также увидели трансферы на более чем полмиллиарда фунтов за сезон. Причем зимние сделки явно курировал сам Боэли, ведь похоже на начало пути Абрамовича, когда хватал всех подряд.
С другой стороны, есть 288 ударов «Челси» Поттера с игры, не считая двух пенальти. Сама неудача Грэма не оспаривается, у тренера точно не получилось. Но и назвать «Челси» бездарной командой нельзя. Могли набрать больше очков. Лишь 19 голов с игры после почти трех сотен ударов это невероятно мало. Поттер не получил поддержку руководства, его уволили быстрее всех. Боэли переплюнул Абрамовича, который дольше терпел Виллаш-Боаша.
Чего не хватило Поттеру? Того, о чем говорили в день назначения – опыта работы со звездами. Футболисты точно не были за него горой. Ведь видели, что большой процесс запущен, а тонкой тренерской наладки нет. Поттер оказался слишком мягким наставником. Он предлагал, а не приказывал. Впрочем, не только Энцо Фернанандес старался, той же «Астон Вилле» могли забить парочку, если бы Эмилиано Мартинес сыграл хуже, или били хитрее.
«Челси» позволил другим упоминать героиню сериала «Очень странные дела» по имени Одиннадцать, указывая на место в таблице. Также шутят на тему другой знаменитой франшизы – о маге Поттере. Команда неухоженная, нужны расставания и перестановки. Угадают с тренером – исправят почти все недочеты и заиграют. Прогадают – Эгбали и Боэли сделают с «Челси» то, что Вудворд и клан Глейзеров сделали с МЮ, где 11 лет живут без победы в АПЛ.