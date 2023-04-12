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Лэмпард высказался о слухах касательно консультаций Боэли с телеведущим

вчера, 09:12

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи по поводу того, что совладелец «синих» Тодд Боэли советовался с телеведущим Джеймсом Корденом перед приглашением наставника в команду.

Я знаю об этих слухах, но не могу сказать, является ли это правдой. Но это очень яркий заголовок, разумеется. Когда я смотрю на успех Тодда Боэли и других совладельцев «Челси», то думаю, что нужно уважать их успех и понимать, что они, вероятно, принимают решения, руководствуясь не только диалогом с каким-то человеком.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:13
Осталось выяснить кто Боули рекомендует игроков.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:19
«Когда я смотрю на успех Тодда Боэли и других совладельцев»

О каких успехах идет речь вообще?
ОПС
ОПС
вчера в 10:04
Сидели где нибудь в ресторане два джентльмена и глотали свое виски, разговаривая о том, о сем. Вот уже и консультация получилась.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:30
Значит Корден для Боэли авторитет. У нас тоже некоторые тренеров по гороскопу выбирают и ничего.
Гость
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