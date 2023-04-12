Лэмпард высказался о слухах касательно консультаций Боэли с телеведущим

Главный тренер «Челси» отреагировал на слухи по поводу того, что совладелец «синих» советовался с телеведущим Джеймсом Корденом перед приглашением наставника в команду.

Я знаю об этих слухах, но не могу сказать, является ли это правдой. Но это очень яркий заголовок, разумеется. Когда я смотрю на успех Тодда Боэли и других совладельцев «Челси», то думаю, что нужно уважать их успех и понимать, что они, вероятно, принимают решения, руководствуясь не только диалогом с каким-то человеком.