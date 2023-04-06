Возвращение Лэмпарда – весёлое безумие. «Челси» не ищет своего Клоппа

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вчера, 10:31

Мечтают об «эффекте Ди Маттео».

Клопп переживет девять отставок в «Челси»

За время, пока Юрген работает в «Ливерпуле», через лондонский клуб пройдет десятый по счету наставник. Контракт Лэмпарда (он девятый и пятый в списке), о котором говорят модные инсайдеры, будет до конца сезона. Вряд ли, учитывая очередь из желающих возглавить богатый клуб, у Фрэнка высокие шансы задержаться надолго. Энрике, Нагельсманн и Конте присматриваются к работе, но боятся стартовать с попаданием под танк апрельского «Реала».

То, что Бензема сделал с успешной в Ла Лиге обороной «Барселоны», легко повторит с защитой «Челси». Испанцы выбили «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, а тренерская чехарда в Лондоне напомнила о двух принципиально разных подходах к ставке на тренеров в АПЛ . Что лучше для богатого клуба, вечно менять наставников, как у большинства, или держаться за одного, как в «Сити» и «Ливерпуле»? Во-первых, зависит от наставников. Гвардиола и Клопп очень высокого класса.

Во-вторых, важна сочетаемость. Когда Абрамович назначал после Моуриньо ветерана Хиддинка, то решение было временным. А вот с Антонио Конте планировали работать дольше. Лэмпарду обещали дать время, но молодой специалист не справился. Как позже в «Эвертоне», где тоже на состав потратили много денег. В то же время другой клуб из Ливерпуля доверяет Клоппу. Юрген заработал статус легенды «красных» после финалов Лиги чемпионов и победы в АПЛ .

Лондонцы оправдывают стратегию кубками

У «Ливерпуля» тоже кризис, но разница очевидна. Команда Клоппа на пике формы выиграла ЛЧ дико по сюжету, но заслуженно. Были в трех разных финалах, а не в одном, как «Челси». К слову, клуб из Лондона оправдывает стратегию поведения с наставниками как раз трофеями. Клопп не выиграл свой финал Лиги Европы, в отличие от «Челси» с Сарри. По победам в Лиге чемпионов равенство.

По чемпионствам тоже идентичные показатели, Конте помог «Челси» подняться на вершину. Мелкие кубковые турниры считать смешно, но и там «Ливерпуль» не оставляет «Челси» позади. Вот только приверженцы теории, что Клопп редко побеждает, забывают о другом важном факторе. «Челси» и «Манчестер Сити» выбросили на трансферы 1.7 и 1.5 миллиардов евро, пока Клопп в Ливерпуле.

«Красные» потратили меньше денег, чем «Арсенал». «Челси» — главный транжира в АПЛ . Но разве у них много после таких расходов трофеев? Трансферный баланс не такой страшный, как у МЮ , но убытки выше 830 миллионов евро. У «Ливерпуля» разница всего 300 миллионов. Много, но как у «Эвертона», у которого нет финалов Лиги чемпионов и места в истории. Величие «Челси» локальнее.

А если оценивать глобально, то Клопп оставил после себя наследие. Его «4-3-3» копировали даже в РПЛ . Ван Дейк на одном из отрезков футбольной истории был примером надежной игры в защите. У тройки Мане, Фирмино и Салаха особое место в истории АПЛ . Робертсон и Александер-Арнольд пересмотрели влияние латералей на футбол. «Челси» копировал наработки Клоппа, а не наоборот.

У Лэмпарда довольно низкая квалификация

У стратегии тренерской чехарды не только плюсы. Тем более, это «Челси» успешный, а рядом полно клубов АПЛ , которые много тратят, меняют наставников, как «Тоттенхэм», а толку никакого. Манера «Челси» требует невероятных денежных вливаний. Причем важно, чтобы покупали игроков Грановская и Чех, а не Боэли и Эгбали. Они испугались делать выбор сейчас, поэтому приглашают Лэмпарда.

А Фрэнка можно понять. Расстроен, что сломал тренерскую карьеру. Не добился успеха в «Челси». Но не каждый бывший знаменитый футболист становится сильным наставником. Фрэнк поработал в «Дерби» лишь год, а затем себя переоценил. Опыта Тухеля у него не было. Фрэнк повторит путь Томаса? Вряд ли, ведь у него вообще нет времени на подготовку и анализ ситуации в команде.

Если «Реал» Анчелотти разнесет нестабильный «Челси», а дела в АПЛ станут еще хуже, то будущие работодатели засомневаются в Лэмпарде еще сильнее, чем после анализа его работы в «Эвертоне». «Ириски» в четырех пунктах от последнего места в АПЛ . На дистанции Фрэнк работать не умеет, но претенденты на пост главного тренера «Челси» не хотят рисковать репутацией в глазах футболистов.

Поттер погорел, когда подопечные увидели его растерянность. А Лэмпарда берут в надежде получить «эффект Ди Маттео». Итальянец как тренер был еще слабее, чем Фрэнк. После победы в ЛЧ Роберто не показал себя в «Шальке» и «Астон Вилле». Но у Ди Маттео и Лэмпарда общее понимание звезд футбола. Фрэнк попытается настроить лучших футболистов лондонского клуба на подвиг.

Анчелотти не стоит недооценивать бывший клуб

Фернандес, Джеймс, Силва и Канте – футболисты мирового класса. Фелиш и Хаверц выдавали удачные матчи на ровном месте. Нельзя считать бездарным Маунта, хотя у него сложный период. А кому сейчас в «Челси» легко? Ди Маттео выиграл финал Лиги чемпионов у «Баварии» с Калу, Микелем и Бертрандом в основе. Понятно, что рядом были звезды уровня Чеха, Лэмпарда и Дрогба, но Терри, Иванович и Рамирес сыграть не могли.

Сейчас у «Челси» два состава. И хотя ряд ветеранов в лазарете, а Мудрик не забивает после выхода один на один, «Реалу» не стоит расслабляться. В ударный вечер испанцы разнесут «Челси». Но в плохой день, когда плывет оборона Куртуа, могут быть сюрпризы. Лэмпард как временный тренер является интересным выбором. И хотя Боэли принял много странных решений, это может оказаться очень выгодным для «Челси».