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Хазов вернулся в тренерский штаб «Пари НН»

вчера, 11:11

Наставник «Пари НН» Сергей Юран рассказал о возвращении в тренерский штаб команды Антона Хазова.

Антона я знаю с 2006-2007 года, когда я выводил «Шинник» в РПЛ, он играл там. Знаю его характер. На встрече спросил и у генерального директора, и у губернатора: есть ли возможность Антона вернуть в штаб. Потому что я хотел бы, чтобы он был в тренерском штабе. На что я получил положительный ответ, и спасибо большое им. С удовольствием с Антоном встретились, у него большое желание — живёт командой. Это самое главное, игроки это тоже видят.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:48
Успехов тренеру и фк НН
Zimmer
Zimmer
вчера в 18:04
А что, разве губернатор тоже решает, может Антон Хазов быть в тренерском штабе или нет?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:45, ред.
...я иду,желанием томим,горизонт уходит,я за ним...
Гипотезы -это совсем другое.А пока там действительно две команды,которые могли бы дать бой "кандидатом РПЛ на вылет"-"Балтика" и "Рубин".Это по игре,а мы видим,что даже середняк Первой лиги-"Акрон",может в Кубке выбить одного из лидеров.Но это уж точно-"это другое".
Scorp689
Scorp689 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:23
А через стыки, что, невозможно в пердив попасть с такой игрой?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:07
С чего вдруг??? Стыки-да.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:07
ТОже злоупотребляет ненормативными речевыми оборотами???
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:03
Пердив на горизонте, если только чудо....
Prichal
Prichal
вчера в 12:41
Это уже ничего не изменит.
67sua7uaxmxv
67sua7uaxmxv
вчера в 11:55
Серёга под себя набирает команду
Гость
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