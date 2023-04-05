Хазов вернулся в тренерский штаб «Пари НН»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран рассказал о возвращении в тренерский штаб команды Антона Хазова.
Антона я знаю с 2006-2007 года, когда я выводил «Шинник» в РПЛ, он играл там. Знаю его характер. На встрече спросил и у генерального директора, и у губернатора: есть ли возможность Антона вернуть в штаб. Потому что я хотел бы, чтобы он был в тренерском штабе. На что я получил положительный ответ, и спасибо большое им. С удовольствием с Антоном встретились, у него большое желание — живёт командой. Это самое главное, игроки это тоже видят.
Гипотезы -это совсем другое.А пока там действительно две команды,которые могли бы дать бой "кандидатом РПЛ на вылет"-"Балтика" и "Рубин".Это по игре,а мы видим,что даже середняк Первой лиги-"Акрон",может в Кубке выбить одного из лидеров.Но это уж точно-"это другое".
Гипотезы -это совсем другое.А пока там действительно две команды,которые могли бы дать бой "кандидатом РПЛ на вылет"-"Балтика" и "Рубин".Это по игре,а мы видим,что даже середняк Первой лиги-"Акрон",может в Кубке выбить одного из лидеров.Но это уж точно-"это другое".