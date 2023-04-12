Стало известно, вернётся ли Геркус в «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий по поводу возможного возвращения в клуб Ильи Геркуса. Ранее сообщалось о встрече Нагорных с Геркусом.
Именно в тот период, когда Илья Леонидович был генеральным директором «Локомотива», я входил в состав совета директоров. Мы регулярно контактировали и обсуждали различные вопросы. Поэтому, когда он позвонил и попросил о встрече, я не увидел в этом ничего необычного. Мы встретились и обменялись впечатлениями о текущем состоянии российского клубного футбола. На сегодняшний день его возвращение в «Локомотив» не рассматривается.
Единственный упрёк в его сторону, так это то, что не сошёлся с Палычем.
Но надо согласиться, что и у Палыча характер не сахар.
Порой их открытая конфронтация вредила команде, но было видно, что оба хотели добра Локо.
Не знаю как сложится, но такой грамотный специалист не помешает любой команде.
Единственный упрёк в его сторону, так это то, что не сошёлся с Палычем.
Но надо согласиться, что и у Палыча характер не сахар.
Порой их открытая конфронтация вредила команде, но было видно, что оба хотели добра Локо.
Не знаю как сложится, но такой грамотный специалист не помешает любой команде.