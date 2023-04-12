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Стало известно, вернётся ли Геркус в «Локомотив»

вчера, 13:55

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий по поводу возможного возвращения в клуб Ильи Геркуса. Ранее сообщалось о встрече Нагорных с Геркусом.

Именно в тот период, когда Илья Леонидович был генеральным директором «Локомотива», я входил в состав совета директоров. Мы регулярно контактировали и обсуждали различные вопросы. Поэтому, когда он позвонил и попросил о встрече, я не увидел в этом ничего необычного. Мы встретились и обменялись впечатлениями о текущем состоянии российского клубного футбола. На сегодняшний день его возвращение в «Локомотив» не рассматривается.

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:36
Герпес испытывает материальные проблемы.
drug01
drug01
вчера в 15:23
Возвращение просто не нужно! Это прошедший этап,Локомотив теперь на основном пути. Впереди только зелёный!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:22
Геркус в своё время хорошо отработал в Локо, за что ему большое спасибо.
Единственный упрёк в его сторону, так это то, что не сошёлся с Палычем.
Но надо согласиться, что и у Палыча характер не сахар.
Порой их открытая конфронтация вредила команде, но было видно, что оба хотели добра Локо.
Не знаю как сложится, но такой грамотный специалист не помешает любой команде.
Giovanny
Giovanny
вчера в 14:16
Уже было.
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