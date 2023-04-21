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«Смотри матчи „Ромы“!» Моуриньо — тренеру «Фейеноорда»

вчера, 20:28
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 1Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (4:1, 4:2 общий счет) ответил на критику со стороны наставника коллектива из Роттердама Арне Слота.

Перед первой игрой четвертьфинала Слот сказал:

Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Наполи».

После ответной встречи Слот не пожал руку Моуриньо. Рулевой римлян кричал ему в туннеле:

Ты смотришь игры «Наполи» – смотри теперь наши! Не «Наполи»! Прояви уважение! Уважение! Ты смотришь матчи «Наполи» и «Манчестер Сити» – теперь смотри наши!

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:32
Невежливый роттердамец в прошлом году по щам получил от Жозе в финале Лиги Конференций...и в этом году отхватил за своё неуважение...
Моуриньо респект.....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:26
За Великим комплимент не заржавеет)
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:12
"Купи очки и внимательно смотри наши матчи Слот"...)))
AS1976
AS1976
вчера в 20:52
Объясните причину вчерашнего бана !!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:41
Будь нормальным до конца, дай руку Моуриньо.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:41
Тренер Фейеноорда не прав.
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