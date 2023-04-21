«Смотри матчи „Ромы“!» Моуриньо — тренеру «Фейеноорда»

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вчера, 20:28

Главный тренер «Ромы» после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (4:1, 4:2 общий счет) ответил на критику со стороны наставника коллектива из Роттердама .

Перед первой игрой четвертьфинала Слот сказал:

Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Наполи».

После ответной встречи Слот не пожал руку Моуриньо. Рулевой римлян кричал ему в туннеле: