«Смотри матчи „Ромы“!» Моуриньо — тренеру «Фейеноорда»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (4:1, 4:2 общий счет) ответил на критику со стороны наставника коллектива из Роттердама Арне Слота.
Перед первой игрой четвертьфинала Слот сказал:
Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Наполи».
После ответной встречи Слот не пожал руку Моуриньо. Рулевой римлян кричал ему в туннеле:
Ты смотришь игры «Наполи» – смотри теперь наши! Не «Наполи»! Прояви уважение! Уважение! Ты смотришь матчи «Наполи» и «Манчестер Сити» – теперь смотри наши!
Моуриньо респект.....
Моуриньо респект.....