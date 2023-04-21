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Сотрудники «Томи» обратились к Путину в связи с невыплатой зарплаты

вчера, 11:16

Работники «Томи» обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с невыплатой с августа зарплаты за прошлый год.

Иски также были направлены в прокуратуру Томской области и генеральную прокуратуру России.

Сообщается, что деньги обещали заплатить ещё в декабре, а с 21 апреля запретили въезд и вход на территорию клуба бывшим работникам «Томи», с которыми прервали трудовые отношения.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:21
А что так можно???
Телефончик никто не скинет???
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:20
Вот он им уже точно поможет. Когда по телевизору идёт прямое обращение народа к Путину, им нужно туда обратиться, чтобы их услышали.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:16
Вот об этом и велась речь пару дней назад, в теме реформирования российского футбола... Вот как бы и работа РФС и других футбольных чиновников...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:06
Это у лишённых гражданского мужества.А вопрос решается просто:Заявление в инспекцию по труду(не коллективку,а индивидуально,чего это поколение боится) и в прокуратуру.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:04
Сразу Байдену пишите,14ь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:36
А местные царьки уже зажрались и ничего не боятся.
Остался самый последний шанс, - Путин.
Giovanny
Giovanny
вчера в 11:34
Томь не живет, а чадит.
протон
протон
вчера в 11:26
Неплохо они там устроились, один раз проканало, а теперь решили на поток поставить этот вопрос?
Tex
Tex
вчера в 11:23
Царь поможет! Главное немного потерпеть...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:23
Без Путина у нас ничего не делается.
Гость
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