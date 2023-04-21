Сотрудники «Томи» обратились к Путину в связи с невыплатой зарплаты

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вчера, 11:16

Работники «Томи» обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с невыплатой с августа зарплаты за прошлый год.

Иски также были направлены в прокуратуру Томской области и генеральную прокуратуру России.

Сообщается, что деньги обещали заплатить ещё в декабре, а с 21 апреля запретили въезд и вход на территорию клуба бывшим работникам «Томи», с которыми прервали трудовые отношения.