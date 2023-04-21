Сотрудники «Томи» обратились к Путину в связи с невыплатой зарплаты

Работники «Томи» обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с невыплатой с августа зарплаты за прошлый год.
Иски также были направлены в прокуратуру Томской области и генеральную прокуратуру России.
Сообщается, что деньги обещали заплатить ещё в декабре, а с 21 апреля запретили въезд и вход на территорию клуба бывшим работникам «Томи», с которыми прервали трудовые отношения.
Телефончик никто не скинет???
Телефончик никто не скинет???
Остался самый последний шанс, - Путин.
Остался самый последний шанс, - Путин.