Стала известна скандальная история с участием Мудрика и владельца «Челси»

1681995777

20 апреля 2023, 16:02

Полузащитник присутствовал в раздевалке «Челси» еще до трансфера в клуб.

По данным источника, владелец «синих» принял футболиста и его окружение на «Стэмфорд Бридж» в день матча против «Кристал Пэлас», который проходил 15 января.

Боэли, Мудрик и окружение игрока посетили раздевалку «Челси» перед началом встречи, когда футболисты готовились к матчу. Некоторые игроки и сотрудники «синих» были шокированы этим, они не поняли такое решение владельца. Дело в том, что тогда о трансфере не было объявлено официально, но Мудрика хотели представить команде.