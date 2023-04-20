Стала известна скандальная история с участием Мудрика и владельца «Челси»

Полузащитник Михаил Мудрик присутствовал в раздевалке «Челси» еще до трансфера в клуб.
По данным источника, владелец «синих» Тодд Боэли принял футболиста и его окружение на «Стэмфорд Бридж» в день матча против «Кристал Пэлас», который проходил 15 января.
Боэли, Мудрик и окружение игрока посетили раздевалку «Челси» перед началом встречи, когда футболисты готовились к матчу. Некоторые игроки и сотрудники «синих» были шокированы этим, они не поняли такое решение владельца. Дело в том, что тогда о трансфере не было объявлено официально, но Мудрика хотели представить команде.
Хотя время рассудит и докажет, что он через пару лет после аренд скатится до второсортных клубов.
Хотя время рассудит и докажет, что он через пару лет после аренд скатится до второсортных клубов.
Это новый Челси детка!!!
Это новый Челси детка!!!
100 лямов на ветер! и до... в раздевалку, одну?
100 лямов на ветер! и до... в раздевалку, одну?