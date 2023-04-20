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Стала известна скандальная история с участием Мудрика и владельца «Челси»

20 апреля 2023, 16:02

Полузащитник Михаил Мудрик присутствовал в раздевалке «Челси» еще до трансфера в клуб.

По данным источника, владелец «синих» Тодд Боэли принял футболиста и его окружение на «Стэмфорд Бридж» в день матча против «Кристал Пэлас», который проходил 15 января.

Боэли, Мудрик и окружение игрока посетили раздевалку «Челси» перед началом встречи, когда футболисты готовились к матчу. Некоторые игроки и сотрудники «синих» были шокированы этим, они не поняли такое решение владельца. Дело в том, что тогда о трансфере не было объявлено официально, но Мудрика хотели представить команде.

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Все комментарии
y4ndcdfm9muq
y4ndcdfm9muq ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:36
Думаю, что это вам надо приглядеться и понять как не правы именно вы.

Хотя время рассудит и докажет, что он через пару лет после аренд скатится до второсортных клубов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 5n3s4ss2zsus (раскрыть)
вчера в 17:24
По поводу второсортного украинца вы погорячились. Отличный футболист, неординарный по своим техническим характеристикам. Приглядитесь повнимательнее и тогда поймёте, что вы не правы.
UKRA1NE
UKRA1NE
20 апреля в 22:11
Ну и что в этом такого, что его представили команде до официального объявления о трансфере? Не вижу ничего скандального.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
20 апреля в 20:48
Не вижу никакого криминала в действиях владельца команды, который перед матчем показал Михаилу раздевалку. Интересно, каким образом он мог помешать футболистам своим посещением, и почему те были, якобы, шокированы ? Глупость.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 18:06
Владелец может водить кого угодно.
LOpp
LOpp
20 апреля в 16:43
так вот какова причина всех неудач Челси
5n3s4ss2zsus
5n3s4ss2zsus
20 апреля в 16:31
Американец вопреки всякому смыслу и логике покупает второсортного украинца за баснословные деньги и нарушая все устои и традиции представляет его своим фаворитом.
Это новый Челси детка!!!
Igo0rek
Igo0rek
20 апреля в 16:27
Я же говорил, что это просто финансовая помощь Украине под прикрытием трансфера))
Варвар7
Варвар7
20 апреля в 16:17
Мише деньги нужны - одно только содержание окружения "в копейку обходится"...)
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 16:05
Та я сам в шоке! А игроки Челси тем более!
100 лямов на ветер! и до... в раздевалку, одну?
Гость
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