Саудовские фаны вновь провоцировали Роналду. Он ответил нецензурным жестом

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду разозлился на саудовских фанатов, которые провоцировали его во время вчерашнего матча против «Аль-Хиляля».
Болельщики выкрикивали имя Лионеля Месси, что под конец поединка, завершившегося поражением «Аль-Насра» 0:2, очень разозлило КриРо.
Уходя с поля в подтрибунное помещение под выкрики «Месси! Месси!», Роналду взял себя рукой за пах, намекнув на то, как он относится к подобному поведению фанов.
Больше всего понравилось, что добавили 15 минут к матчу. Когда Аль-Наср проигрывает, добавляют столько, пока не отыграются. В этот раз не получилось.
Раньше Роналду всю вину на тренера свалил, его уволили. Кто теперь виноват?
Больше всего понравилось, что добавили 15 минут к матчу. Когда Аль-Наср проигрывает, добавляют столько, пока не отыграются. В этот раз не получилось.
Раньше Роналду всю вину на тренера свалил, его уволили. Кто теперь виноват?