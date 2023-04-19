Саудовские фаны вновь провоцировали Роналду. Он ответил нецензурным жестом

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вчера, 08:48

Форвард «Аль-Насра» разозлился на саудовских фанатов, которые провоцировали его во время вчерашнего матча против «Аль-Хиляля».

Болельщики выкрикивали имя Лионеля Месси, что под конец поединка, завершившегося поражением «Аль-Насра» 0:2, очень разозлило КриРо.

Уходя с поля в подтрибунное помещение под выкрики «Месси! Месси!», Роналду взял себя рукой за пах, намекнув на то, как он относится к подобному поведению фанов.