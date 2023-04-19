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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Саудовские фаны вновь провоцировали Роналду. Он ответил нецензурным жестом

вчера, 08:48
Аль-ХиляльЛоготип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)2 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду разозлился на саудовских фанатов, которые провоцировали его во время вчерашнего матча против «Аль-Хиляля».

Болельщики выкрикивали имя Лионеля Месси, что под конец поединка, завершившегося поражением «Аль-Насра» 0:2, очень разозлило КриРо.

Уходя с поля в подтрибунное помещение под выкрики «Месси! Месси!», Роналду взял себя рукой за пах, намекнув на то, как он относится к подобному поведению фанов.

Саудовские фаны вновь провоцировали Роналду. Он ответил нецензурным жестом

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Все комментарии
Amiralla
Amiralla
вчера в 20:41
Одним словом - дурак.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:22
Очень некрасиво
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:21
Был быдлаком,и таковым и останется,невзирая на количество миллионов.
Бека Бяка
Бека Бяка
вчера в 18:11
Очень жалко Роналду. Все мои предыдущие предположения стали ещё боле явными:
1. Он психологически так и не вырос. Остался подростком. Каждый раз доказывает это своим наивным поведением.
2. Переход в Ан Наср должно было спасти его положение в Европе или наоборот, добить его до конца. Тоесть если бы заиграл то оправдался бы за провал в МЮ. А если нет((
3. Переходя в Ан Наср, он думал что там играют в дворовой футбол, и каждое его касание мяча в штрафной будет голом. Но не тут-то было, оказывается и в саудовской Аравии играют в футбол.
4. Более того все те репортёры которые окружали его во время ЧМ 2022 наверняка заставили Роналду думать что все ему простят, и отсталые болельщики будут терпеть его выходки и молчать. Но нет, оказалось что и в пустыне болельщики понимают футбол, и не готовы смотреть его просто потому что там Роналду.
5. Боссы Ан Насра понимали что рискуют. Тоесть они рискнули не деньгами, так как может уже заработали все что потратили, они рискнули игровой составляющей своего клуба, и если Ан Наср не победит в чемпионате, то должен стать вопрос о выборе, популярность? Или результат?? Если результат то они должны отказаться от Роналду.
6. Ему не надо было уходить из реала, ему надо было завершать карьеру после первого более или менее успешного сезона в МЮ.
7. Мне искренно жаль его, и боюсь что он не справится со своей психикой после окончание футбольной карьеры. Жаль.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:21, ред.
Мож он представил себя погонщиком верблюда? Типа собаки лают, караван идёт.
2b43xacyqxpr
2b43xacyqxpr
вчера в 16:50
Дырявому гею нарциссу не простят такого поведения.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:34
Чувствую скоро Рон станет в арабских странах персоной нон грата)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:31
Роланду показал, что фанатов на "хиляле" видит...)))
lotsman
lotsman
вчера в 15:53
Они его когда нибудь доведут, терпение у него лопнет.))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:37
В мусульманской стране такие жесты мягко говоря не приветствуются. Роналду скоро вышвырнут оттуда если будет так себя вести!
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 15:31
Omg😂😂
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:00
Он свой клитор нащупал.
Elliada
Elliada ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 14:41
Батончик искал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:55
Схватился рукой проверить, есть ли еще мужское достоинство. Вот только не понятно, что же там обнаружил.
112910415
112910415
вчера в 13:10
деградация и бесславный финал ?
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 12:47
В конце сезона, после того как Аль-Наср не выиграет чемпионство, шейхи выпнут это звездное недоразумение и станет совсем уж обидно за Гарсию.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 12:42
Нельзя ему в Америку... Арестуют... Дело Майорги живее всех живых... Да и в Италии на него наручники быстро наденут за зарплату в конвертах...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:27
В Реале за счёт сильных партнёров держался на плаву, те до сих пор прекрасно чувствуют себя без него, выиграли ЛЧ, могут ещё выиграть. Молодые Родриго и Вини не хуже делают свою работу. А как ушёл из Мадрида сразу пошёл вниз, везде скандалы, сплетни, обвинения в сторону тренеров, на условия в клубе...
И тут новый удар, Месси выиграл кубок мира и стал ещё лучшим игроком турнира, претендует на очередной ЗМ, болелы кричат Месси, Месси., куда ему деваться?
Аль-Насра загнал себя с ним в одно место.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:53
А,что ему еще осталося,только писюны фанатам показывать!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:11
Настоящий футболист, мужик, после кричалок "Месси" возьмёт себя в руки, закусит удила и постарается доказать, что он ещё на что-то способен, а болельщики к нему несправедливы. Вот и посмотрим в следующих матчах, подходит ли португалец под определение "настоящий мужик".
Но я немного о другом. Оказывается, кроме нас, антагонистов Роналду, у арабов тоже есть понимающие футбол люди, которые "раскусили" этого футболиста.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 10:48
К пингвинам в смысле в хоккейный клуб Питтсбург Пингвинз?)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:12
Ну вот, а на Мартинеса наезжали, что он "опозорился" в арабской стране... Хе.. Совершенно точно Геша готовится к отъезду из Южной Африки летом... Собирает причины, по которым он сбежит... В МЮ была "плитка" в бассейне и "неуважение" тренеров, не выпускающих его в старте... Гарсия заменил его в одном из матчей - за что и поплатился... Может ему к пингвинам податься... За "новым вызовом".. Возможно они не умеют кричать : Месси, Месси... А-ха-ха-ха...🐧🐧🐧..
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:49, ред.
Он просто указал на причину своей плохой игры
Gahi
Gahi
вчера в 09:43
От любви до ненависти один шаг 🚶‍♂️ 🚶‍♀️ об этом всегда нужно помнить, особенно в спорте.
ОПС
ОПС
вчера в 09:36
А он, наверное, думал, что его на руках носить будут, а если ходить, то по ковровым дорожкам. Не туда попал.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:34, ред.
Что с ним там вообще происходит, пыли наглотался что ли? Раньше он таким нецензурным не был, ну чтобы прям так. Естественно в него столько бабла вложили, а толку ноль. Шейхи наверно в розовых очках ходили, придёт Роналду и команда улетит, только вопрос куда? Вниз или вверх. Ещё и уходу тренера поспособствовал. Натворил делов, жене за него обидно наверно. В такой стране и с ихним менталитетом, демонстрировать такие жесты. Посмотрим, пересмотрят ли они контракт, либо же будут стараться как можно скорее отправить его обратно в Европу, чтобы не позорил их.
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:25
А теперь партнеры не такие!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:25
Тем интереснее смотреть футбол.
Elliada
Elliada
вчера в 09:10
Что опять? То бутылки пинает, то соперника душит, теперь показывает куда ему кололи ботокс. Он вообще в футбол играет???? Его команда проиграла и теперь отстает от лидера на 6 очков за 6 туров до конца чемпионата. По всей видимости, чемпионат он не выиграет. Эффект Роналду, как никак.

Больше всего понравилось, что добавили 15 минут к матчу. Когда Аль-Наср проигрывает, добавляют столько, пока не отыграются. В этот раз не получилось.

Раньше Роналду всю вину на тренера свалил, его уволили. Кто теперь виноват?
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:04
А если бы играл в футбол и не звездился, то не раздражало бы имя Месси.
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