«Аль-Наср» ответил на требования депортировать Роналду

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20 апреля 2023, 19:55

В клубе «Аль-Наср» дали комментарий по поводу требований болельщиков депортировать нападающего из-за оскорбительного жеста. Клуб заявил, что португалец получил травму паха, именно по этой причине он его коснулся, намерения кого-либо оскорбить у футболиста не было.