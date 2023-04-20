«Аль-Наср» ответил на требования депортировать Роналду

В клубе «Аль-Наср» дали комментарий по поводу требований болельщиков депортировать нападающего Криштиану Роналду из-за оскорбительного жеста. Клуб заявил, что португалец получил травму паха, именно по этой причине он его коснулся, намерения кого-либо оскорбить у футболиста не было.
У Роналду травма. Во время его единоборства с игроком команды «Аль-Хиляль» Густаво Куэльяром Криштиану получил травму паха. Это подтвержденная информация. Болельщики могут думать все что им угодно.
Игру его видел за все команды, потому и говорю, что он игрок штрафной площади, замыкатель.
Никогда не руководил игрой команды, не играл из глубины поля, не может обвести и отдать голевой пас толковый.
Это просто факты! Да и у меня с психикой всё замечательно, я просто ржу с его фанов, которые истерично доказывают обратное, что он тащер.
Вопрос: где этот тащер? Виноваты все, но не он.
Игру его видел за все команды, потому и говорю, что он игрок штрафной площади, замыкатель.
Никогда не руководил игрой команды, не играл из глубины поля, не может обвести и отдать голевой пас толковый.
Это просто факты! Да и у меня с психикой всё замечательно, я просто ржу с его фанов, которые истерично доказывают обратное, что он тащер.
Вопрос: где этот тащер? Виноваты все, но не он.
Как китайцы за 10 тыс руб, возможно.
А у остальных команд уровень паса получше будет?
Перестань оправдывать провалы Роналду.
Сейчас это ходячий скандал.
Почему не тащит клуб? По привычке ждёт паса в штрафной? 😂 Вы мол подайте мне, а я ножку подставлю, или с пенальти забью.
Как китайцы за 10 тыс руб, возможно.
А у остальных команд уровень паса получше будет?
Перестань оправдывать провалы Роналду.
Сейчас это ходячий скандал.
Почему не тащит клуб? По привычке ждёт паса в штрафной? 😂 Вы мол подайте мне, а я ножку подставлю, или с пенальти забью.
Ясно одно, что отношение к нему там резко изменилось в худшую сторону. С ним клуб падает вниз по таблице, угодил в скандал, дальше будет ещё веселее.
Ждём очередное интервью с Морганом!
Ясно одно, что отношение к нему там резко изменилось в худшую сторону. С ним клуб падает вниз по таблице, угодил в скандал, дальше будет ещё веселее.
Ждём очередное интервью с Морганом!
На яхте он других так "лечил", но по этическим соображением такие фото нельзя выкладывать, могут увидеть дети.
На яхте он других так "лечил", но по этическим соображением такие фото нельзя выкладывать, могут увидеть дети.
https://pic.6/images/news/0/9/164/orig_392835.jpg
https://pic.6/images/news/0/9/164/orig_392835.jpg