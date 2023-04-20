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«Аль-Наср» ответил на требования депортировать Роналду

20 апреля 2023, 19:55

В клубе «Аль-Наср» дали комментарий по поводу требований болельщиков депортировать нападающего Криштиану Роналду из-за оскорбительного жеста. Клуб заявил, что португалец получил травму паха, именно по этой причине он его коснулся, намерения кого-либо оскорбить у футболиста не было.

У Роналду травма. Во время его единоборства с игроком команды «Аль-Хиляль» Густаво Куэльяром Криштиану получил травму паха. Это подтвержденная информация. Болельщики могут думать все что им угодно.

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Все комментарии
Abdulhamid Qoraquziyev
Abdulhamid Qoraquziyev
вчера в 22:51
Menimcha u muhum odam buni hamma istamasa ham tan olyapti shekilli chunki u hali ham odamlar fikirlarida aylanyapti
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 07:06
НА последней фотке похоже, как будто снюс из шорт достал)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 06:30
Глупейшая отмазка.
valt134
valt134
вчера в 04:44
Ну прям как в России… «» Сказки Венского Леса…» Ну тогда гипс наложите для правдоподобности. И не забудьте цементным раствором заднее анальное отверстие забетонировать( чисто из этических пониманий)
металлург
металлург
вчера в 04:28
Молодцы, нашли выход!
salleeh
salleeh
вчера в 01:34
У него всегда чешется там, при упоминании «Масяни»…)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ DZEN17 (раскрыть)
вчера в 00:29
Унижает он сам себя своим поведением, а не я.
Игру его видел за все команды, потому и говорю, что он игрок штрафной площади, замыкатель.
Никогда не руководил игрой команды, не играл из глубины поля, не может обвести и отдать голевой пас толковый.
Это просто факты! Да и у меня с психикой всё замечательно, я просто ржу с его фанов, которые истерично доказывают обратное, что он тащер.
Вопрос: где этот тащер? Виноваты все, но не он.
DZEN17
DZEN17 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 00:14
ты походу игру Рона за реал не видел,а если видел значит есть с чем сравнить и хватит постоянно унижать Рона ведь прежде всего ты унижаешься сам.похоже у тебя очень сильная психологтческая травма и в большей части вней виноват Рон
Agamaga........
Agamaga........ ответ DZEN17 (раскрыть)
20 апреля в 23:52
Это любительский чемпионат, кого они обманывают, что после перехода криша чуть ли не весь мир начал у них покупать права на трансляцию 😂
Как китайцы за 10 тыс руб, возможно.
А у остальных команд уровень паса получше будет?
Перестань оправдывать провалы Роналду.
Сейчас это ходячий скандал.
Почему не тащит клуб? По привычке ждёт паса в штрафной? 😂 Вы мол подайте мне, а я ножку подставлю, или с пенальти забью.
DZEN17
DZEN17 ответ Hamman (раскрыть)
20 апреля в 23:50
это у злопыхателей подгорает,а их очень много
DZEN17
DZEN17 ответ Agamaga........ (раскрыть)
20 апреля в 23:48
аххах ты хоть защиту у этого клуба видел,а самое страшное они не могут за весь матч отдать хоть какой нибудь более точный пас.Я когда посмотрел первый матч этой командыи понял после увиденного,что они лишь временно находятся на первом месте.
Hamman
Hamman
20 апреля в 23:26
Ну, если я правильно понимаю, он свой пах трогал. Так в чём проблема? Не чужой же!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
20 апреля в 23:16
Пока Геша душил Куэльяра - последний неосторожно "потрогал" его за chlen... Правда этого никто не видел... А-ха-ха-ха..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 апреля в 23:12
Не удивлюсь если сам клуб заплатил группе лиц, чтоб те провоцировали Криша. Клуб получит рычаг давления как-никак
Mahur
Mahur
20 апреля в 22:48
Роналду топ
Василий 50
Василий 50
20 апреля в 22:42
Шито белыми нитками...
balalay
balalay
20 апреля в 22:38
какой позор...
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 22:36
Да ничего не будет , конфликт уладят так как вбуханы в игрока огромные средства.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
20 апреля в 22:36
В этом вся проблема. Безнаказанность - гарантия того, что он и дальше будет делать подобные вещи
протон
протон
20 апреля в 22:35
Байкал. А то, что ваш рукаблуд Дзюба в раздевалках творил с Азмуном, не говоря уже о видео ролике. Тогда что будет с психикой детей, если увидят? Я боюсь это представить .
протон
протон
20 апреля в 22:30
Ничего не будет ему, успокойтесь.
УЕСКА
УЕСКА
20 апреля в 21:55
Решили замять дело, прикрываются травмой, но кто в это поверит? Роналду и дальше будет скандалить. Подписали головную боль на свою голову.
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 21:23
Да эта тема не стоит того чтобы мусолить, ведь действительно можно получить "ниже пояса". А кто спортом занимался помнит, то вспотеешь, то песок попадёт. а был у меня лично случай муравьи перед дождем вечно "дорожкой" бегут.... сидим в перерыве тренер как обычно "накачивает", а они по лавочке..., посмешили мы тогда народ.......
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
20 апреля в 21:21
Саксаулы и один сексуал...
112910415
112910415
20 апреля в 20:40
нельзя же деньги терять )
Напрасный труд
Напрасный труд
20 апреля в 20:30
Слились,саксаулы песков!!! Потрачено слишком много денег.
Agamaga........
Agamaga........
20 апреля в 20:23
Зачем депортировать, пусть дальше развлекает публику.
Ясно одно, что отношение к нему там резко изменилось в худшую сторону. С ним клуб падает вниз по таблице, угодил в скандал, дальше будет ещё веселее.
Ждём очередное интервью с Морганом!
zooveterinar
zooveterinar
20 апреля в 20:22
С такими выходками,а это не европа,а восток,пусть и ближний Криштьяно рискует получить уже ,черепно-мозговую травму!!
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 20:21, ред.
Кстати Роналду ещё специалист по лечению в данном вопросе.
На яхте он других так "лечил", но по этическим соображением такие фото нельзя выкладывать, могут увидеть дети.
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 20:12
Да похоже "травма" у Роналду хроническая.



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